Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 19 лис, 2019 06:17
Flamingo написав: ukrprom2014 написав:
Есть КБ и КБОнлайн с кредлимитами.
Звонят из банка и предлагают еще синюю оформлять. По тарифам не вижу вообще ничего толкового.
Для чего она вообще?
Для того чтобы сотрудники банка бонусы получили
. Они ее пытаются впаривать постоянно пользователям КБВ и КБО. Наверное кто-то берет. Иногда пытаются впарить вместо КБО (заказывал он-лайн - пришел получать, говорят а у вас "блю" согласован). В общем Вы правы - толку с нее никакого. Never mind
По блю фішка
Перед ломбардами має перевагу, але ідея пропонує цю картку якраз тим, хто сам має гроші і не потребує кредитних під %.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Додано: Вів 19 лис, 2019 13:17
а це про шо?
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clientage
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Додано: Вів 19 лис, 2019 14:05
clientage
Думаю, буде, як завжди в Ідеї - тільки для нових клієнтів на строк 4 міс. з виплатою відсотків в кінці строку
V2
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Додано: Вів 19 лис, 2019 14:10
V2 написав: clientage
Думаю, буде, як завжди в Ідеї - тільки для нових клієнтів на строк 4 міс. з виплатою відсотків в кінці строку
замануху прислали старичку
А я и на 3 мес согласен, ну как у Таськи
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Додано: Вів 19 лис, 2019 14:13
mihasik написав:
Покупки на розетке онлайн нормально считает? Не так как викенд?
Нормально, кешбек есть.
antey718
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