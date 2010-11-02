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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1659166016611662

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 248
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
58
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
41
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
55
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
57
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
37
Всього голосів : 248
Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 06:17

  Flamingo написав:
  ukrprom2014 написав:Есть КБ и КБОнлайн с кредлимитами.
Звонят из банка и предлагают еще синюю оформлять. По тарифам не вижу вообще ничего толкового.
Для чего она вообще?

Для того чтобы сотрудники банка бонусы получили ;). Они ее пытаются впаривать постоянно пользователям КБВ и КБО. Наверное кто-то берет. Иногда пытаются впарить вместо КБО (заказывал он-лайн - пришел получать, говорят а у вас "блю" согласован). В общем Вы правы - толку с нее никакого. Never mind ;)


По блю фішка
Безкоштовне зняття готівки в будь-якому банкоматі чи касі банку за рахунок кредитного ліміту; https://www.ideabank.ua/uk/private-clie ... nche-blue/

Перед ломбардами має перевагу, але ідея пропонує цю картку якраз тим, хто сам має гроші і не потребує кредитних під %.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 13:17

а це про шо?

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clientage
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 14:05

clientage
Думаю, буде, як завжди в Ідеї - тільки для нових клієнтів на строк 4 міс. з виплатою відсотків в кінці строку :)
V2
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 14:10

  V2 написав:clientage
Думаю, буде, як завжди в Ідеї - тільки для нових клієнтів на строк 4 міс. з виплатою відсотків в кінці строку :)

замануху прислали старичку
А я и на 3 мес согласен, ну как у Таськи :wink:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 14:13

  mihasik написав:Покупки на розетке онлайн нормально считает? Не так как викенд?


Нормально, кешбек есть.
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