ukrprom2014 написав:Есть КБ и КБОнлайн с кредлимитами. Звонят из банка и предлагают еще синюю оформлять. По тарифам не вижу вообще ничего толкового. Для чего она вообще?
Для того чтобы сотрудники банка бонусы получили . Они ее пытаются впаривать постоянно пользователям КБВ и КБО. Наверное кто-то берет. Иногда пытаются впарить вместо КБО (заказывал он-лайн - пришел получать, говорят а у вас "блю" согласован). В общем Вы правы - толку с нее никакого. Never mind
Тільки 20%, виплата щомісячно з умовою поповнення без обмежень. Рік то 2020. 19% занято в Братків, виплата щомісячно. А 18% на 10 років (унікальна пропозиція) в Порохбанці (МІБ), виплата щомісячно.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.