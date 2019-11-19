Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 19 лис, 2019 06:17
Flamingo написав: ukrprom2014 написав:
Есть КБ и КБОнлайн с кредлимитами.
Звонят из банка и предлагают еще синюю оформлять. По тарифам не вижу вообще ничего толкового.
Для чего она вообще?
Для того чтобы сотрудники банка бонусы получили
. Они ее пытаются впаривать постоянно пользователям КБВ и КБО. Наверное кто-то берет. Иногда пытаются впарить вместо КБО (заказывал он-лайн - пришел получать, говорят а у вас "блю" согласован). В общем Вы правы - толку с нее никакого. Never mind
По блю фішка
Перед ломбардами має перевагу, але ідея пропонує цю картку якраз тим, хто сам має гроші і не потребує кредитних під %.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Додано: Вів 19 лис, 2019 13:17
а це про шо?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Додано: Вів 19 лис, 2019 14:05
clientage
Думаю, буде, як завжди в Ідеї - тільки для нових клієнтів на строк 4 міс. з виплатою відсотків в кінці строку
V2
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Додано: Вів 19 лис, 2019 14:10
V2 написав: clientage
Думаю, буде, як завжди в Ідеї - тільки для нових клієнтів на строк 4 міс. з виплатою відсотків в кінці строку
замануху прислали старичку
А я и на 3 мес согласен, ну как у Таськи
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Додано: Вів 19 лис, 2019 14:13
mihasik написав:
Покупки на розетке онлайн нормально считает? Не так как викенд?
Нормально, кешбек есть.
antey718
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Додано: Сер 20 лис, 2019 03:29
Квесторе_поверніться написав:
Тільки 20%, виплата щомісячно з умовою поповнення без обмежень.
Рік то 2020.
И я поддерживаю
Дядя Дима
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Додано: Сер 20 лис, 2019 03:43
Флешка! Сайт обанка запаролили для своих. Походу либо финальная стадия подготовки, либо наоборот - откат или заморозка.
Slx
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Додано: Сер 20 лис, 2019 15:55
Slx Обновление делают . Это админка какая-то походу . А он давно крутится ? я например только пару дней назад увидел.
Batarejkin
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Додано: Сер 20 лис, 2019 16:04
Пропонують крім міфічних 19% (реальні 17,5% на півроку) ще і подарунок.
Шо за подарунок?
Промокод від Мінфіна і кума
RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
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Додано: Сер 20 лис, 2019 16:09
Batarejkin написав: Slx
Обновление делают . Это админка какая-то походу . А он давно крутится ? я например только пару дней назад увидел.
Забейте в поиск этой темы ссылку - тут выкладывали. А если под "крутится" вы имеете в виду не существует, а нечто другое (запаролен или что другое) - не знаю.
Slx
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Подякував: 87 раз.
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