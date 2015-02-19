RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Идея Банк

Идея Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1660166116621663

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 248
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
58
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
41
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
55
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
57
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
37
Всього голосів : 248
Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 18:12

clientage вклад на 6 мес. с выплатой в конце срока для новых грошей ( 1мес.-19%,а остальные 5 мес.- вроде 17%) суммарная ставка-17,5%
green
 
Повідомлень: 68
З нами з: 10.10.15
Подякував: 10 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 18:35

Забрал карту, оказалась со страховкой, от которой уже нельзя отказаться. При допросах по телефону ничего не спрашивали.
Потратил немного денег - в выписке ничего нет и не вижу инфу о КБ.
Чтобы не было абонки и платы за страховку сказали гасить задолженность в последний день месяца. Надеюсь это правда) только непонятно какая задолженность: проведенная по счету или нет, и аналогично по зачислению р2р или лучше сэпом?
Vint
 
Повідомлень: 1263
З нами з: 14.07.08
Подякував: 25 раз.
Подякували: 203 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 18:38

  Vint написав:Забрал карту, оказалась со страховкой, от которой уже нельзя отказаться.

завжди можна закрити карту :wink:
Зарабатывайте :!:
Ромасик
 
Повідомлень: 821
З нами з: 30.03.15
Подякував: 100 раз.
Подякували: 54 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1660166116621663
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: iurii44, Ромасик, Ratatui, Вкладчик1234 і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Міжнародний Інвестиційний Банк 1 ... 5, 6, 7
Модератор » Чет 19 лют, 2015 10:31
68 20313
Переглянути останнє повідомлення
Сер 20 лис, 2019 18:35
Goodman
А-Банк 1 ... 1415, 1416, 1417
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
14168 1967974
Переглянути останнє повідомлення
Сер 20 лис, 2019 17:55
novichok
МОТОР-БАНК 1, 2
Ірина_ » Чет 26 тра, 2016 17:16
14 6379
Переглянути останнє повідомлення
Сер 20 лис, 2019 17:40
Квесторе_поверніться

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Идея Банк (16623)
20.11.2019 18:38
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.