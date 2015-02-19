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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 20 лис, 2019 18:12
clientage вклад на 6 мес. с выплатой в конце срока для новых грошей ( 1мес.-19%,а остальные 5 мес.- вроде 17%) суммарная ставка-17,5%
Додано: Сер 20 лис, 2019 18:35
Забрал карту, оказалась со страховкой, от которой уже нельзя отказаться. При допросах по телефону ничего не спрашивали.
Потратил немного денег - в выписке ничего нет и не вижу инфу о КБ.
Чтобы не было абонки и платы за страховку сказали гасить задолженность в последний день месяца. Надеюсь это правда) только непонятно какая задолженность: проведенная по счету или нет, и аналогично по зачислению р2р или лучше сэпом?
Додано: Сер 20 лис, 2019 18:38
завжди можна закрити карту
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