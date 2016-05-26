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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 20 лис, 2019 18:12
clientage вклад на 6 мес. с выплатой в конце срока для новых грошей ( 1мес.-19%,а остальные 5 мес.- вроде 17%) суммарная ставка-17,5%
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green
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Додано: Сер 20 лис, 2019 18:35
Забрал карту, оказалась со страховкой, от которой уже нельзя отказаться. При допросах по телефону ничего не спрашивали.
Потратил немного денег - в выписке ничего нет и не вижу инфу о КБ.
Чтобы не было абонки и платы за страховку сказали гасить задолженность в последний день месяца. Надеюсь это правда) только непонятно какая задолженность: проведенная по счету или нет, и аналогично по зачислению р2р или лучше сэпом?
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Vint
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Додано: Сер 20 лис, 2019 18:38
Vint написав:
Забрал карту, оказалась со страховкой, от которой уже нельзя отказаться.
завжди можна закрити карту
Зарабатывайте
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Ромасик
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Додано: Сер 20 лис, 2019 18:59
Ромасик написав: Vint написав:
Забрал карту, оказалась со страховкой, от которой уже нельзя отказаться.
завжди можна закрити карту
Повторные допросы не хочу проходить))
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Vint
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Додано: Чет 21 лис, 2019 09:30
Vint написав: Ромасик написав: Vint написав:
Забрал карту, оказалась со страховкой, от которой уже нельзя отказаться.
завжди можна закрити карту
Повторные допросы не хочу проходить))
А чем аргументируют невозможность отказа от страховки, я закрывал после получения проблем не было, даже бланки нашлись. Только подписать осталось.
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anis
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Додано: Чет 21 лис, 2019 10:04
anis
То есть мою историю вы не читали:viewtopic.php?p=4721802#p4721802
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Vorlon
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Додано: Чет 21 лис, 2019 13:15
А если отказаться от страховки в момент заключения договора, кредитку не дадут?
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Фантом
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Додано: Чет 21 лис, 2019 13:48
Фантом написав:
А если отказаться от страховки в момент заключения договора, кредитку не дадут?
У відділенні все друкують з програми,тому фокус не вийде. Просив ліміт 3к,а дали 10к і то випадково засвітив,можуть що хочуть підсунути)
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tarasum
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