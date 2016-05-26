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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1660166116621663

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 248
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
58
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
41
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
55
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
57
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
37
Всього голосів : 248
Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 18:12

clientage вклад на 6 мес. с выплатой в конце срока для новых грошей ( 1мес.-19%,а остальные 5 мес.- вроде 17%) суммарная ставка-17,5%
green
 
Повідомлень: 68
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 18:35

Забрал карту, оказалась со страховкой, от которой уже нельзя отказаться. При допросах по телефону ничего не спрашивали.
Потратил немного денег - в выписке ничего нет и не вижу инфу о КБ.
Чтобы не было абонки и платы за страховку сказали гасить задолженность в последний день месяца. Надеюсь это правда) только непонятно какая задолженность: проведенная по счету или нет, и аналогично по зачислению р2р или лучше сэпом?
Vint
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 18:38

  Vint написав:Забрал карту, оказалась со страховкой, от которой уже нельзя отказаться.

завжди можна закрити карту :wink:
Зарабатывайте :!:
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 18:59

  Ромасик написав:
  Vint написав:Забрал карту, оказалась со страховкой, от которой уже нельзя отказаться.

завжди можна закрити карту :wink:

Повторные допросы не хочу проходить))
Vint
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 09:30

Re: Идея Банк

Vint написав:
  Ромасик написав:
  Vint написав:Забрал карту, оказалась со страховкой, от которой уже нельзя отказаться.

завжди можна закрити карту :wink:

Повторные допросы не хочу проходить))
А чем аргументируют невозможность отказа от страховки, я закрывал после получения проблем не было, даже бланки нашлись. Только подписать осталось.
anis
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 10:04

anis
То есть мою историю вы не читали:
viewtopic.php?p=4721802#p4721802
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 13:15

Re: Идея Банк

А если отказаться от страховки в момент заключения договора, кредитку не дадут?
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлень: 1924
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 13:48

  Фантом написав:А если отказаться от страховки в момент заключения договора, кредитку не дадут?

У відділенні все друкують з програми,тому фокус не вийде. Просив ліміт 3к,а дали 10к і то випадково засвітив,можуть що хочуть підсунути)
tarasum
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