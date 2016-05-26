Додано: Чет 21 лис, 2019 15:52

Фантом написав: А если отказаться от страховки в момент заключения договора, кредитку не дадут? А если отказаться от страховки в момент заключения договора, кредитку не дадут?

Теоретически можно. Но это довольно долго. И от отделения ничего не зависит. Только от головного банка. К примеру когда я оформлял - оказалось, что мне головным банком было согласовано выдать не КБО как я заказывал, а "блю" да еще и со страховкой. Операционист отделения отписалась по своей внутренней линии во Львов, что клиент ни в какую не делает "блю", а хочет именно КБО. После чего кура, которая со мной общалась накануне перезвонила мне - все уточнила и предупредила, что ждать придется больше часа, так как ей надо переделывать и переподписывать решения кредитного комитета. Я сказал, что готов ждать, но только надо КБО обязательно без страховки. В принципе ждать пришлось больше часа, пока в отделении не получили сигнал, что все готово и карту можно выдавать