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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 20 лис, 2019 18:12
clientage вклад на 6 мес. с выплатой в конце срока для новых грошей ( 1мес.-19%,а остальные 5 мес.- вроде 17%) суммарная ставка-17,5%
Додано: Сер 20 лис, 2019 18:35
Забрал карту, оказалась со страховкой, от которой уже нельзя отказаться. При допросах по телефону ничего не спрашивали.
Потратил немного денег - в выписке ничего нет и не вижу инфу о КБ.
Чтобы не было абонки и платы за страховку сказали гасить задолженность в последний день месяца. Надеюсь это правда) только непонятно какая задолженность: проведенная по счету или нет, и аналогично по зачислению р2р или лучше сэпом?
Додано: Сер 20 лис, 2019 18:38
завжди можна закрити карту
Зарабатывайте
Додано: Сер 20 лис, 2019 18:59
Додано: Чет 21 лис, 2019 09:30
Re: Идея Банк
А чем аргументируют невозможность отказа от страховки, я закрывал после получения проблем не было, даже бланки нашлись. Только подписать осталось.
Додано: Чет 21 лис, 2019 10:04
anis
То есть мою историю вы не читали:
viewtopic.php?p=4721802#p4721802
Додано: Чет 21 лис, 2019 13:15
Re: Идея Банк
А если отказаться от страховки в момент заключения договора, кредитку не дадут?
Кто не пьёт, тот не рискует.
Додано: Чет 21 лис, 2019 13:48
Додано: Чет 21 лис, 2019 15:52
Теоретически можно. Но это довольно долго. И от отделения ничего не зависит. Только от головного банка. К примеру когда я оформлял - оказалось, что мне головным банком было согласовано выдать не КБО как я заказывал, а "блю" да еще и со страховкой. Операционист отделения отписалась по своей внутренней линии во Львов, что клиент ни в какую не делает "блю", а хочет именно КБО. После чего кура, которая со мной общалась накануне перезвонила мне - все уточнила и предупредила, что ждать придется больше часа, так как ей надо переделывать и переподписывать решения кредитного комитета. Я сказал, что готов ждать, но только надо КБО обязательно без страховки. В принципе ждать пришлось больше часа, пока в отделении не получили сигнал, что все готово и карту можно выдавать
Додано: Чет 21 лис, 2019 17:26
Re: Идея Банк
Читал, но вопрос не вам был.
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