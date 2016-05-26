Продукт у них со ловом INS в названии (insurance) подразумевает страховку. И нужно все переоформлять. Меня больше интересует КБ, а не КЛ, поэтому забрал карту со страховкой.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 21 лис, 2019 18:01
Продукт у них со ловом INS в названии (insurance) подразумевает страховку. И нужно все переоформлять. Меня больше интересует КБ, а не КЛ, поэтому забрал карту со страховкой.
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