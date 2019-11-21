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Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 21 лис, 2019 18:01
anis написав: Vint написав: Ромасик написав:
завжди можна закрити карту
Повторные допросы не хочу проходить))
А чем аргументируют невозможность отказа от страховки, я закрывал после получения проблем не было, даже бланки нашлись. Только подписать осталось.
Продукт у них со ловом INS в названии (insurance) подразумевает страховку. И нужно все переоформлять. Меня больше интересует КБ, а не КЛ, поэтому забрал карту со страховкой.
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Vint
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Додано: П'ят 22 лис, 2019 09:16
Vint написав: anis написав: Vint написав:
[quote="4799068:Ромасик"]
завжди можна закрити карту
Повторные допросы не хочу проходить))
А чем аргументируют невозможность отказа от страховки, я закрывал после получения проблем не было, даже бланки нашлись. Только подписать осталось.
Продукт у них со ловом INS в названии (insurance) подразумевает страховку. И нужно все переоформлять. Меня больше интересует КБ, а не КЛ, поэтому забрал карту со страховкой.[/quote]Без КЛ и КБ не интересен тут.
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anis
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Додано: П'ят 22 лис, 2019 11:51
Что, без страховки, кредит.лимит не наливают?
Конвертация 0 в КБ онлайн?
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mihasik
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Додано: П'ят 22 лис, 2019 12:02
mihasik написав:
Что, без страховки, кредит.лимит не наливают?
Наливают. Но зависит от того понравитесь ли вы младшему "пшеку" или нет.
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Flamingo
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Додано: П'ят 22 лис, 2019 12:21
mihasik Конвертация по КБО 0. Таки да.
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Додано: П'ят 22 лис, 2019 12:25
Flamingo написав: mihasik написав:
Что, без страховки, кредит.лимит не наливают?
Наливают. Но зависит от того понравитесь ли вы младшему "пшеку" или нет.
Попробую)
Лучше через сайт заказать или сразу в отделении?
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mihasik
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П'ят 22 лис, 2019 12:27
melkh
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