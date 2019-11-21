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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1661166216631664

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 248
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
58
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
41
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
55
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
57
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
37
Всього голосів : 248
Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 18:01

  anis написав:
Vint написав:
  Ромасик написав:завжди можна закрити карту :wink:

Повторные допросы не хочу проходить))
А чем аргументируют невозможность отказа от страховки, я закрывал после получения проблем не было, даже бланки нашлись. Только подписать осталось.

Продукт у них со ловом INS в названии (insurance) подразумевает страховку. И нужно все переоформлять. Меня больше интересует КБ, а не КЛ, поэтому забрал карту со страховкой.
Vint
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 09:16

Re: Идея Банк

Vint написав:
  anis написав:
Vint написав:[quote="4799068:Ромасик"]
завжди можна закрити карту :wink:

Повторные допросы не хочу проходить))
А чем аргументируют невозможность отказа от страховки, я закрывал после получения проблем не было, даже бланки нашлись. Только подписать осталось.

Продукт у них со ловом INS в названии (insurance) подразумевает страховку. И нужно все переоформлять. Меня больше интересует КБ, а не КЛ, поэтому забрал карту со страховкой.[/quote]Без КЛ и КБ не интересен тут.
anis
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 11:51

Что, без страховки, кредит.лимит не наливают?
Конвертация 0 в КБ онлайн?
mihasik
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 12:02

Re: Идея Банк

  mihasik написав:Что, без страховки, кредит.лимит не наливают?
Наливают. Но зависит от того понравитесь ли вы младшему "пшеку" или нет.
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 12:21

mihasik Конвертация по КБО 0. Таки да.
ВАМ
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 12:25

  Flamingo написав:
  mihasik написав:Что, без страховки, кредит.лимит не наливают?
Наливают. Но зависит от того понравитесь ли вы младшему "пшеку" или нет.

Попробую)
Лучше через сайт заказать или сразу в отделении?
mihasik
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 12:26

  ВАМ написав:mihasik Конвертация по КБО 0. Таки да.

Это ли не чудо :-)
mihasik
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