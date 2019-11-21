Продукт у них со ловом INS в названии (insurance) подразумевает страховку. И нужно все переоформлять. Меня больше интересует КБ, а не КЛ, поэтому забрал карту со страховкой.
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Додано: Чет 21 лис, 2019 18:01
Продукт у них со ловом INS в названии (insurance) подразумевает страховку. И нужно все переоформлять. Меня больше интересует КБ, а не КЛ, поэтому забрал карту со страховкой.
Додано: П'ят 22 лис, 2019 09:16
Re: Идея Банк
Продукт у них со ловом INS в названии (insurance) подразумевает страховку. И нужно все переоформлять. Меня больше интересует КБ, а не КЛ, поэтому забрал карту со страховкой.[/quote]Без КЛ и КБ не интересен тут.
Додано: П'ят 22 лис, 2019 11:51
Что, без страховки, кредит.лимит не наливают?
Конвертация 0 в КБ онлайн?
Додано: П'ят 22 лис, 2019 12:02
Re: Идея Банк
Додано: П'ят 22 лис, 2019 12:25
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