Додано: П'ят 22 лис, 2019 12:48

mihasik написав: Flamingo написав: mihasik написав: Что, без страховки, кредит.лимит не наливают? Что, без страховки, кредит.лимит не наливают? Наливают. Но зависит от того понравитесь ли вы младшему "пшеку" или нет. Наливают. Но зависит от того понравитесь ли вы младшему "пшеку" или нет.

Попробую)

Лучше через сайт заказать или сразу в отделении? Попробую)Лучше через сайт заказать или сразу в отделении?

Отделение само ничего не решает - решение все равно принимает кредитный комиет во Львове. Поэтому оставляйте заявку на сайте и ждите звонки "из гестапы" (в том числе тем родственникам и работодателю чьи телефоны вы дадите) и "допросы с пристратиями" - ваш и родственников (их лучше предварительно предупредить и согласовать какой у вас доход, род деятельности и т.п. - чтобы все ответы у всех совпадали;)). Предупредите что вопросы могут быть глупые. Типа а зачем Вашему мужу кредит? А он точно будет его гасить, или собирается снять деньги и слинять?Не забудьте предупредить "горячку", что карта нужна без страховки. Ну и потом ждите. Если с утра закажите - после обеда скорее всего получите решение по лимиту.