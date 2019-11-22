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Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 23 лис, 2019 03:42
Кащей написав:
Мне о решении сообщили через минуту, правда это был отказ
другие кредитки Идеи были/есть?
Не было у меня других кредиток идеи (и вообще, лишь Привата была) Через пару минут пришел отказ.
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Додано: Суб 23 лис, 2019 14:40
Кащей написав:
Мне о решении сообщили через минуту, правда это был отказ
другие кредитки Идеи были/есть?
нет, есть кредитки в моно 20к, алле 5к, тасе 1.5к.
Думаю может в моно убрать, там все равно юзаю только когда 10-20% кешбеки, но вроде как отказ от лимита это плохо для истории в убки...
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