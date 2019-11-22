RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Идея Банк

Идея Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1662166316641665

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 248
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
58
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
41
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
55
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
57
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
37
Всього голосів : 248
Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 03:42

  Кащей написав:
Мне о решении сообщили через минуту, правда это был отказ
другие кредитки Идеи были/есть?

Не было у меня других кредиток идеи (и вообще, лишь Привата была) Через пару минут пришел отказ.
Slx
 
Повідомлень: 305
З нами з: 23.07.18
Подякував: 88 раз.
Подякували: 30 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 14:40

  Кащей написав:
Мне о решении сообщили через минуту, правда это был отказ
другие кредитки Идеи были/есть?

нет, есть кредитки в моно 20к, алле 5к, тасе 1.5к.

Думаю может в моно убрать, там все равно юзаю только когда 10-20% кешбеки, но вроде как отказ от лимита это плохо для истории в убки...
Hack-Stock
 
Повідомлень: 275
З нами з: 26.09.17
Подякував: 1 раз.
Подякували: 22 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1662166316641665
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: balbesik, ramaz, vitaliy1111, Кочевник і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
А-Банк 1 ... 1421, 1422, 1423
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
14226 1975908
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 лис, 2019 14:05
anikola13
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 3559, 3560, 3561
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
35602 4408106
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 лис, 2019 12:45
BBC
ОТП БАНК 1 ... 624, 625, 626
Anonymous » П'ят 19 лис, 2004 13:48
6250 1415078
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 22 лис, 2019 22:02
kreuz

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
EximBonus Bot (786)
23.11.2019 15:01
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron