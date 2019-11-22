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Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 23 лис, 2019 03:42
Кащей написав:
Мне о решении сообщили через минуту, правда это был отказ
другие кредитки Идеи были/есть?
Не было у меня других кредиток идеи (и вообще, лишь Привата была) Через пару минут пришел отказ.
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Slx
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Додано: Суб 23 лис, 2019 14:40
Кащей написав:
Мне о решении сообщили через минуту, правда это был отказ
другие кредитки Идеи были/есть?
нет, есть кредитки в моно 20к, алле 5к, тасе 1.5к.
Думаю может в моно убрать, там все равно юзаю только когда 10-20% кешбеки, но вроде как отказ от лимита это плохо для истории в убки...
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Hack-Stock
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Додано: Суб 23 лис, 2019 15:51
Hack-Stock написав:
Думаю может в моно убрать, там все равно юзаю только когда 10-20% кешбеки, но вроде как отказ от лимита это плохо для истории в убки...
Закрыть карту, счёт и договор совсем - точно не вредит! Я так в начале марта первую кредитку Идеи (CBW) закрывал. А вот отказ только от лимита - сложно сказать...
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Vorlon
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Додано: Суб 23 лис, 2019 16:56
Vorlon написав: Hack-Stock написав:
Думаю может в моно убрать, там все равно юзаю только когда 10-20% кешбеки, но вроде как отказ от лимита это плохо для истории в убки...
Закрыть карту, счёт и договор совсем - точно не вредит! Я так в начале марта первую кредитку Идеи (CBW) закрывал. А вот отказ только от лимита - сложно сказать...
Когда закрываешь карту - там же с первых дней убирают кредлим, а вот карта по факту еще до 45 дней открыта. То есть логически закрыть карту и потребовать отключить кредлим - одно и то же для КИ?
Мне в одном банке после закрытия карты с низким кредлимом и открытием новой Contactless вместо повышения или хотя бы того же кредлима его вообще забрали, так что может это одно и то же, но разные банки смотрят по разному?Или все таки нет? Кто скажет?
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Slx
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Суб 23 лис, 2019 12:45
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