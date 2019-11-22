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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 248
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
58
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
41
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
55
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
57
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
37
Всього голосів : 248
Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 03:42

  Кащей написав:
Мне о решении сообщили через минуту, правда это был отказ
другие кредитки Идеи были/есть?

Не было у меня других кредиток идеи (и вообще, лишь Привата была) Через пару минут пришел отказ.
Slx
 
Повідомлень: 306
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 14:40

  Кащей написав:
Мне о решении сообщили через минуту, правда это был отказ
другие кредитки Идеи были/есть?

нет, есть кредитки в моно 20к, алле 5к, тасе 1.5к.

Думаю может в моно убрать, там все равно юзаю только когда 10-20% кешбеки, но вроде как отказ от лимита это плохо для истории в убки...
Hack-Stock
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 15:51

  Hack-Stock написав:Думаю может в моно убрать, там все равно юзаю только когда 10-20% кешбеки, но вроде как отказ от лимита это плохо для истории в убки...

Закрыть карту, счёт и договор совсем - точно не вредит! Я так в начале марта первую кредитку Идеи (CBW) закрывал. А вот отказ только от лимита - сложно сказать...
Vorlon
 
Повідомлень: 7457
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 16:56

  Vorlon написав:
  Hack-Stock написав:Думаю может в моно убрать, там все равно юзаю только когда 10-20% кешбеки, но вроде как отказ от лимита это плохо для истории в убки...

Закрыть карту, счёт и договор совсем - точно не вредит! Я так в начале марта первую кредитку Идеи (CBW) закрывал. А вот отказ только от лимита - сложно сказать...

Когда закрываешь карту - там же с первых дней убирают кредлим, а вот карта по факту еще до 45 дней открыта. То есть логически закрыть карту и потребовать отключить кредлим - одно и то же для КИ? Мне в одном банке после закрытия карты с низким кредлимом и открытием новой Contactless вместо повышения или хотя бы того же кредлима его вообще забрали, так что может это одно и то же, но разные банки смотрят по разному?
Или все таки нет? Кто скажет?
Slx
 
Повідомлень: 306
З нами з: 23.07.18
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Подякували: 30 раз.
 
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