Не было у меня других кредиток идеи (и вообще, лишь Привата была) Через пару минут пришел отказ.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 23 лис, 2019 03:42
Додано: Суб 23 лис, 2019 14:40
Додано: Суб 23 лис, 2019 15:51
Закрыть карту, счёт и договор совсем - точно не вредит! Я так в начале марта первую кредитку Идеи (CBW) закрывал. А вот отказ только от лимита - сложно сказать...
Додано: Суб 23 лис, 2019 16:56
Когда закрываешь карту - там же с первых дней убирают кредлим, а вот карта по факту еще до 45 дней открыта. То есть логически закрыть карту и потребовать отключить кредлим - одно и то же для КИ? Мне в одном банке после закрытия карты с низким кредлимом и открытием новой Contactless вместо повышения или хотя бы того же кредлима его вообще забрали, так что может это одно и то же, но разные банки смотрят по разному?
Или все таки нет? Кто скажет?
Додано: Суб 23 лис, 2019 22:53
Slx Банки на уменьшение или обнуление лимита смотрят настороженно. Если еще вы и сразу чего то просить надумали у них снова. Как правило, они не знают причин обнуления лимита и кто обнулил вы или банк в котором вы были. Но, спустя пару месяцев это уже не играет для них роли.
ТАС краде гроші штучно списуючи операції у технічний овердрафт замість дозволеного овердрафту (кредитної лінії). Шахрайство працівників банку, а гроші викрадають з рахунку клієнтів.
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