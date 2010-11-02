Додано: Суб 23 лис, 2019 16:56

Vorlon написав: Hack-Stock написав: Думаю может в моно убрать, там все равно юзаю только когда 10-20% кешбеки, но вроде как отказ от лимита это плохо для истории в убки... Думаю может в моно убрать, там все равно юзаю только когда 10-20% кешбеки, но вроде как отказ от лимита это плохо для истории в убки...

Закрыть карту, счёт и договор совсем - точно не вредит! Я так в начале марта первую кредитку Идеи (CBW) закрывал. А вот отказ только от лимита - сложно сказать... Закрыть карту, счёт и договор совсем - точно не вредит! Я так в начале марта первую кредитку Идеи (CBW) закрывал. А вот отказ только от лимита - сложно сказать...

одно и то же для КИ?

Или все таки нет? Кто скажет?

Когда закрываешь карту - там же с первых дней убирают кредлим, а вот карта по факту еще до 45 дней открыта. То есть логически закрыть карту и потребовать отключить кредлим -Мне в одном банке после закрытия карты с низким кредлимом и открытием новой Contactless вместо повышения или хотя бы того же кредлима его вообще забрали, так что может это одно и то же, но разные банки смотрят по разному?