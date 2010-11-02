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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1663166416651666>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 248
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
58
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
41
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
55
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
57
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
37
Всього голосів : 248
Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 03:42

  Кащей написав:
Мне о решении сообщили через минуту, правда это был отказ
другие кредитки Идеи были/есть?

Не было у меня других кредиток идеи (и вообще, лишь Привата была) Через пару минут пришел отказ.
Slx
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 14:40

  Кащей написав:
Мне о решении сообщили через минуту, правда это был отказ
другие кредитки Идеи были/есть?

нет, есть кредитки в моно 20к, алле 5к, тасе 1.5к.

Думаю может в моно убрать, там все равно юзаю только когда 10-20% кешбеки, но вроде как отказ от лимита это плохо для истории в убки...
Hack-Stock
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 15:51

  Hack-Stock написав:Думаю может в моно убрать, там все равно юзаю только когда 10-20% кешбеки, но вроде как отказ от лимита это плохо для истории в убки...

Закрыть карту, счёт и договор совсем - точно не вредит! Я так в начале марта первую кредитку Идеи (CBW) закрывал. А вот отказ только от лимита - сложно сказать...
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 16:56

  Vorlon написав:
  Hack-Stock написав:Думаю может в моно убрать, там все равно юзаю только когда 10-20% кешбеки, но вроде как отказ от лимита это плохо для истории в убки...

Закрыть карту, счёт и договор совсем - точно не вредит! Я так в начале марта первую кредитку Идеи (CBW) закрывал. А вот отказ только от лимита - сложно сказать...

Когда закрываешь карту - там же с первых дней убирают кредлим, а вот карта по факту еще до 45 дней открыта. То есть логически закрыть карту и потребовать отключить кредлим - одно и то же для КИ? Мне в одном банке после закрытия карты с низким кредлимом и открытием новой Contactless вместо повышения или хотя бы того же кредлима его вообще забрали, так что может это одно и то же, но разные банки смотрят по разному?
Или все таки нет? Кто скажет?
Slx
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 22:53

Slx Банки на уменьшение или обнуление лимита смотрят настороженно. Если еще вы и сразу чего то просить надумали у них снова. Как правило, они не знают причин обнуления лимита и кто обнулил вы или банк в котором вы были. Но, спустя пару месяцев это уже не играет для них роли.
ТАС краде гроші штучно списуючи операції у технічний овердрафт замість дозволеного овердрафту (кредитної лінії). Шахрайство працівників банку, а гроші викрадають з рахунку клієнтів.
BBC
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 10:41

  Slx написав:Мне в одном банке после закрытия карты с низким кредлимом и открытием новой Contactless вместо повышения или хотя бы того же кредлима его вообще забрали, так что может это одно и то же, но разные банки смотрят по разному?..

Речь о ТАСе?
dengon
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 15:05

Re: Идея Банк

dengon, да, я знал риски.
Slx
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 23:20

Подскажите, пожалуйста, почему этот недобанк не дает снять часть средств со свободного депо на текущий счет? СМС с otp присылает, все путем, но потом пишет "операция не может быть выполнена". Пакет карт бланш, карты нет. Это может быть причиной?

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newbie
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 23:28

  newbie написав:Подскажите, пожалуйста, почему этот недобанк не дает снять часть средств со свободного депо на текущий счет? СМС с otp присылает, все путем, но потом пишет "операция не может быть выполнена". Пакет карт бланш, карты нет. Это может быть причиной?

На жалобы и обращения не отвечает. Он еще жив?

Например, вы не прошли ежегодный ФАТЦА-контроль и вам залочили расходн. оп-и :)
Звякните в своё отд-е, они вас там уже ждут с нетерпением, стол накрыли.. анкетами :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 14:31

  clientage написав:Например, вы не прошли ежегодный ФАТЦА-контроль и вам залочили расходн. оп-и :)

А так можно, где это написано? Без этого фейс-контроля и деньги в кассе с текущего не выдадут? Так ведь можно, что угодно придумать. Например, что процессинг в течение года модернизируют, как в Дельте.

Звякните в своё отд-е, они вас там уже ждут с нетерпением, стол накрыли.. анкетами :)

Щас, звякну, кому-то по голове, только дубину покрепче подберу. И бумагу захвачу, в т.ч. про внебалансовый 9806, перешкоджання користування власними коштами і відшкодування завданих збитків. Тогда посмотрим, какие умные эти пшеки, придумавшие, как они, наверное, думают, гениальный способ зажимать (воровать) клиентские деньги.

Они ж мне ничего про это не сообщали, и на запросы не отвечают.
newbie
 
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