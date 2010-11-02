Не было у меня других кредиток идеи (и вообще, лишь Привата была) Через пару минут пришел отказ.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 23 лис, 2019 03:42
Додано: Суб 23 лис, 2019 14:40
Додано: Суб 23 лис, 2019 15:51
Закрыть карту, счёт и договор совсем - точно не вредит! Я так в начале марта первую кредитку Идеи (CBW) закрывал. А вот отказ только от лимита - сложно сказать...
Додано: Суб 23 лис, 2019 16:56
Когда закрываешь карту - там же с первых дней убирают кредлим, а вот карта по факту еще до 45 дней открыта. То есть логически закрыть карту и потребовать отключить кредлим - одно и то же для КИ? Мне в одном банке после закрытия карты с низким кредлимом и открытием новой Contactless вместо повышения или хотя бы того же кредлима его вообще забрали, так что может это одно и то же, но разные банки смотрят по разному?
Или все таки нет? Кто скажет?
Додано: Суб 23 лис, 2019 22:53
Slx Банки на уменьшение или обнуление лимита смотрят настороженно. Если еще вы и сразу чего то просить надумали у них снова. Как правило, они не знают причин обнуления лимита и кто обнулил вы или банк в котором вы были. Но, спустя пару месяцев это уже не играет для них роли.
ТАС краде гроші штучно списуючи операції у технічний овердрафт замість дозволеного овердрафту (кредитної лінії). Шахрайство працівників банку, а гроші викрадають з рахунку клієнтів.
Додано: Пон 25 лис, 2019 10:41
Додано: Пон 25 лис, 2019 15:05
Re: Идея Банк
dengon, да, я знал риски.
Додано: Пон 25 лис, 2019 23:20
Подскажите, пожалуйста, почему этот недобанк не дает снять часть средств со свободного депо на текущий счет? СМС с otp присылает, все путем, но потом пишет "операция не может быть выполнена". Пакет карт бланш, карты нет. Это может быть причиной?
На жалобы и обращения не отвечает. Он еще жив?
Додано: Пон 25 лис, 2019 23:28
Например, вы не прошли ежегодный ФАТЦА-контроль и вам залочили расходн. оп-и
Звякните в своё отд-е, они вас там уже ждут с нетерпением, стол накрыли.. анкетами
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 26 лис, 2019 14:31
А так можно, где это написано? Без этого фейс-контроля и деньги в кассе с текущего не выдадут? Так ведь можно, что угодно придумать. Например, что процессинг в течение года модернизируют, как в Дельте.
Щас, звякну, кому-то по голове, только дубину покрепче подберу. И бумагу захвачу, в т.ч. про внебалансовый 9806, перешкоджання користування власними коштами і відшкодування завданих збитків. Тогда посмотрим, какие умные эти пшеки, придумавшие, как они, наверное, думают, гениальный способ зажимать (воровать) клиентские деньги.
Они ж мне ничего про это не сообщали, и на запросы не отвечают.
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