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Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 26 лис, 2019 14:45
newbie написав:
А так можно, где это написано?
Очевидно что в законе (статья 6 к примеру), незнание которого клиентом не освобождает его (клиента) от необходимости проходить идентификацию и последующую акутализацию данных.
П.С.
Вообще странно что в 2019 году находятся люди которые не знают о таких мероприятиях банков, что ето не какая-то дурная прихоть менеджеров, а требование закона, принятого депутатами за которых голосовал клиент.
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vitaliy_berdinskikh
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Додано: Вів 26 лис, 2019 15:03
vitaliy_berdinskikh написав: newbie написав:
А так можно, где это написано?
Очевидно что в законе (статья 6 к примеру), незнание которого клиентом не освобождает его (клиента) от необходимости проходить идентификацию и последующую акутализацию данных.
Прошу ссылку на закон.
Любопытно.
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Savage Mind
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Додано: Вів 26 лис, 2019 15:09
Та вон скунс зазывает нас:
Колеги, вітаю.
З метою забезпечення реалізації вимог статті 9 Закону України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення” та на виконання вимог пунктів 62, 65 Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, затвердженого постановою Правління Національного Банку України від 26.06.2015 №417, просимо Вас відвідати відділення АТ «БАНК ФОРВАРД» з метою уточнення (оновлення) Банком інформації щодо Ваших ідентифікаційних даних.
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