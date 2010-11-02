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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1663166416651666

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 248
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
58
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
41
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
55
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
57
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
37
Всього голосів : 248
Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 14:31

  clientage написав:Например, вы не прошли ежегодный ФАТЦА-контроль и вам залочили расходн. оп-и :)

А так можно, где это написано? Без этого фейс-контроля и деньги в кассе с текущего не выдадут? Так ведь можно, что угодно придумать. Например, что процессинг в течение года модернизируют, как в Дельте.

Звякните в своё отд-е, они вас там уже ждут с нетерпением, стол накрыли.. анкетами :)

Щас, звякну, кому-то по голове, только дубину покрепче подберу. И бумагу захвачу, в т.ч. про внебалансовый 9806, перешкоджання користування власними коштами і відшкодування завданих збитків. Тогда посмотрим, какие умные эти пшеки, придумавшие, как они, наверное, думают, гениальный способ зажимать (воровать) клиентские деньги.

Они ж мне ничего про это не сообщали, и на запросы не отвечают.
newbie
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 14:45

  newbie написав:А так можно, где это написано?

Очевидно что в законе (статья 6 к примеру), незнание которого клиентом не освобождает его (клиента) от необходимости проходить идентификацию и последующую акутализацию данных.

П.С.
Вообще странно что в 2019 году находятся люди которые не знают о таких мероприятиях банков, что ето не какая-то дурная прихоть менеджеров, а требование закона, принятого депутатами за которых голосовал клиент.
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 15:03

  vitaliy_berdinskikh написав:
  newbie написав:А так можно, где это написано?

Очевидно что в законе (статья 6 к примеру), незнание которого клиентом не освобождает его (клиента) от необходимости проходить идентификацию и последующую акутализацию данных.

Прошу ссылку на закон.
Любопытно.
Savage Mind
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 15:09

Та вон скунс зазывает нас:
Колеги, вітаю.
З метою забезпечення реалізації вимог статті 9 Закону України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення” та на виконання вимог пунктів 62, 65 Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, затвердженого постановою Правління Національного Банку України від 26.06.2015 №417, просимо Вас відвідати відділення АТ «БАНК ФОРВАРД» з метою уточнення (оновлення) Банком інформації щодо Ваших ідентифікаційних даних.
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 17:08

  Savage Mind написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:
  newbie написав:А так можно, где это написано?

Очевидно что в законе (статья 6 к примеру), незнание которого клиентом не освобождает его (клиента) от необходимости проходить идентификацию и последующую акутализацию данных.

Прошу ссылку на закон.
Любопытно.

Сайт Верховной рады к вашим услугам.
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 17:11

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0417500-15/print
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 17:13

  Квесторе_поверніться написав:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0417500-15/print

Сейчас начнется "а по какому праву НБУ чего-то требует".

Потому лучше уже так
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1702-18/conv/print
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 17:47

  vitaliy_berdinskikh написав:
  newbie написав:
  clientage написав:Например, вы не прошли ежегодный ФАТЦА-контроль и вам залочили расходн. оп-и :)

А так можно, где это написано?

Очевидно что в законе (статья 6 к примеру), незнание которого клиентом не освобождает его (клиента) от необходимости проходить идентификацию и последующую акутализацию данных.

Вообще странно что в 2019 году находятся люди которые не знают о таких мероприятиях банков, что ето не какая-то дурная прихоть менеджеров, а требование закона, принятого депутатами за которых голосовал клиент.

Очевидно, что у вас какая-то нездоровая антипатия то-ли к неюристам, то ли к неэкспертам на все руки.
Человек логично удивился требованию ежегодного посещения банка если до этого такого не было, и таки на основании: не 1 год, а от 1 до 3-х (или больше если не проводить операции) + менеджеры не информируют о всей правовой базе на вопросы, ограничиваясь "периодически актуализируем данные, так надо".
Так что даже если вы частый посетитель адвокатских семинаров для сохранения корочки или перед покупкой презервативов знаете точный градус вулканизации из-за желания дотошно выучить все нюансы процессов вашей повседневной жизни, лучше опустите уровень ожиданий от окружающих хоть чуть-чуть - всем будет лучше. :roll:
Slx
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 18:24

Slx
хорошо сказал :D
vitaliy_berdinskikh
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