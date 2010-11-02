clientage написав:Например, вы не прошли ежегодный ФАТЦА-контроль и вам залочили расходн. оп-и
А так можно, где это написано? Без этого фейс-контроля и деньги в кассе с текущего не выдадут? Так ведь можно, что угодно придумать. Например, что процессинг в течение года модернизируют, как в Дельте.
Звякните в своё отд-е, они вас там уже ждут с нетерпением, стол накрыли.. анкетами
Щас, звякну, кому-то по голове, только дубину покрепче подберу. И бумагу захвачу, в т.ч. про внебалансовый 9806, перешкоджання користування власними коштами і відшкодування завданих збитків. Тогда посмотрим, какие умные эти пшеки, придумавшие, как они, наверное, думают, гениальный способ зажимать (воровать) клиентские деньги.
Они ж мне ничего про это не сообщали, и на запросы не отвечают.
Очевидно что в законе (статья 6 к примеру), незнание которого клиентом не освобождает его (клиента) от необходимости проходить идентификацию и последующую акутализацию данных.
П.С. Вообще странно что в 2019 году находятся люди которые не знают о таких мероприятиях банков, что ето не какая-то дурная прихоть менеджеров, а требование закона, принятого депутатами за которых голосовал клиент.
Та вон скунс зазывает нас: Колеги, вітаю. З метою забезпечення реалізації вимог статті 9 Закону України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення” та на виконання вимог пунктів 62, 65 Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, затвердженого постановою Правління Національного Банку України від 26.06.2015 №417, просимо Вас відвідати відділення АТ «БАНК ФОРВАРД» з метою уточнення (оновлення) Банком інформації щодо Ваших ідентифікаційних даних.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
clientage написав:Например, вы не прошли ежегодный ФАТЦА-контроль и вам залочили расходн. оп-и
А так можно, где это написано?
Очевидно что в законе (статья 6 к примеру), незнание которого клиентом не освобождает его (клиента) от необходимости проходить идентификацию и последующую акутализацию данных.
Вообще странно что в 2019 году находятся люди которые не знают о таких мероприятиях банков, что ето не какая-то дурная прихоть менеджеров, а требование закона, принятого депутатами за которых голосовал клиент.
Очевидно, что у вас какая-то нездоровая антипатия то-ли к неюристам, то ли к неэкспертам на все руки. Человек логично удивился требованию ежегодного посещения банка если до этого такого не было, и таки на основании: не 1 год, а от 1 до 3-х (или больше если не проводить операции) + менеджеры не информируют о всей правовой базе на вопросы, ограничиваясь "периодически актуализируем данные, так надо". Так что даже если вы частый посетитель адвокатских семинаров для сохранения корочки или перед покупкой презервативов знаете точный градус вулканизации из-за желания дотошно выучить все нюансы процессов вашей повседневной жизни, лучше опустите уровень ожиданий от окружающих хоть чуть-чуть - всем будет лучше.