Додано: Вів 26 лис, 2019 19:15

vitaliy_berdinskikh написав: newbie написав: А так можно, где это написано? А так можно, где это написано?

Очевидно что в законе (статья 6 к примеру), незнание которого клиентом не освобождает его (клиента) от необходимости проходить идентификацию и последующую акутализацию данных Очевидно что в законе (статья 6 к примеру), незнание которого клиентом не освобождает его (клиента) от необходимости проходить идентификацию и последующую акутализацию данных

Не рассказывайте мне сказки. Я знаю, что такое финмон и как он должен работать. Если нужно и этим умникам расскажу, а также НБУ о них.Я в этом банке не совершал ни одной операции, даже не имею его карт, но держу в нем депо (причем в приличной сумме). Теперь не буду и его польским владельцам расскажу, почему. Тогда, надеюсь, они научат этот горе-финмон как нужно работать.Кстати, да, подтвердилось, что это финмон. На третий день после моих жалоб, соизволили позвонить. Мне их совершенно нечего бояться, т.к. я не совершаю у них вообще никаких операций, вот только сдуру когда-то позволил себя уговорить оставить у них приличную сумму денег. Теперь понял, что ошибся.