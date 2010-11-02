Покажите, где конкретно в этом законе написано, что банк (или его финмон) имеет право втихаря (не информируя клиента) внести изменения в свой интернет-банкинг так, чтобы он вроде и выполнял операцию частичного снятия (а точнее перевода) средств со свободного депозита на текущий счет в этом же банке (присылал otp и т.д.), но на самом деле не выполнял ее (в конце писал, что выполнить не может, причем без указания причины).
При этом, заметьте, что это не расходная операция, а внутрибанковский перевод между своими текущего счетами. Который по договору банк ОБЯЗАН делать. Такое делала даже Дельта, когда в течение года перед ВА "ремонтировала" свой процессинг. А тут крутой финмон додумался, как без всяких пояснений блокировать (прикарманивать) клиентские денежки. Ну так и пусть идут под ВА, если нормативных требований НБУ не знают и не выполняют.
Клиент 3 дня бьется, меняет браузеры, суммы, время операций, обращается в поддержку, пишет жалобы к руководству, а из банка молчок. Вроде так и должно быть. Где такое написано и где (в каких банках) так еще есть? Я знаю практику финмона во всех банках и знаю, что требует НБУ. Но такого еще не видел. При этом я не гоняю деньги неизвестно куда и зачем и не гоняюсь за всякими плюшками и проколами банков. Для банка и финмона я идеальный клиент, теперь уже вскоре буду бывший. Плюс соли на хвост насыплю столько, что мало не покажется, поскольку не люблю непрофессиональных и некомпететных людей. Надо же как-то отблагодарить банк за заботу и качественное обслуживание.
Да и, собственно, банчок уже ничем не примечателен, проценты средние, обслуживнаие никакое, не жаль будет расстаться.Пусть он у своих горе-финмоновцев деньги берет на пропитание.
newbie написав:Я в этом банке не совершал ни одной операции, даже не имею его карт, но держу в нем депо (причем в приличной сумме).
А какое имеет значение депо или карта или просто текущий счет? Закон одинаково действует для всех клиентов банков. Статья 2 говорит что любой кто совершает финансовые операции на территории Украины (и даже за ее приделами) - попадает в сферу действия закона.
newbie написав:Теперь не буду и его польским владельцам расскажу, почему.
Вот ты опять пишешь так будто финмониторинг ето личная инициатива менеджеров Идеи и нигде в другом украинском банке тебя не попросят заполнить анкету, а потом спустя какое-то время ее обновить. Но нет же, если ты действительно знаешь закон то и должен знать что любой банк сделает точно так же как Идея.
guntherhouse777 написав:Та вон скунс зазывает нас: Колеги, вітаю. З метою забезпечення реалізації вимог статті 9 Закону України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення” та на виконання вимог пунктів 62, 65 Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, затвердженого постановою Правління Національного Банку України від 26.06.2015 №417, просимо Вас відвідати відділення АТ «БАНК ФОРВАРД» з метою уточнення (оновлення) Банком інформації щодо Ваших ідентифікаційних даних.
А Идея даже ж не зазывала. Вообще все импортные банки в части финмона очень трусливые. И это, в принципе, неплохо, если б он у них был правильный. Но, поскольку набирают некомпететеных, то те так перегибают палку, что над ними, наверное, и в НБУ смеются, а не только во всех остальных банках. А в итоге страдает бизнес (не мой). Финмон и мошенничество (самоуправство, волюнтаризм, головотяпство) - это не одно и то же. Никакой финмон не требует от банков терять свои самых благонадежных клиентов.
З.Ы. Про анкету - просто смешно слушать. Про категории риска (кого, когда и как нужно финмонить) - эти умники, наверное, и не слышали.
newbie написав:Покажите, где конкретно в этом законе написано, что банк (или его финмон) имеет право втихаря (не информируя клиента) внести изменения в свой интернет-банкинг так, чтобы он вроде и выполнял операцию частичного снятия (а точнее перевода) средств со свободного депозита на текущий счет в этом же банке (присылал otp и т.д.), но на самом деле не выполнял ее (в конце писал, что выполнить не может, причем без указания причины).
Поясни мне почему я долже ето тебе показывать. Я с тобой обсуждал только финмониторинг.
vitaliy_berdinskikh написав:Вот ты опять пишешь так будто финмониторинг ето личная инициатива менеджеров Идеи и нигде в другом украинском банке тебя не попросят заполнить анкету, а потом спустя какое-то время ее обновить. Но нет же, если ты действительно знаешь закон то и должен знать что любой банк сделает точно так же как Идея.
Я с Вами на брудершафт не пил. Это Вы в Идее мазу на финмоне тянете? По уровню суждений похоже на то. Слышал про Закон, но не знаю где он