Додано: Вів 26 лис, 2019 19:44

vitaliy_berdinskikh написав: Потому лучше уже так

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1702-18/conv/print Потому лучше уже так

Покажите, где конкретно в этом законе написано, что банк (или его финмон) имеет право втихаря (не информируя клиента) внести изменения в свой интернет-банкинг так, чтобы он вроде и выполнял операцию частичного снятия (а точнее перевода) средств со свободного депозита на текущий счет в этом же банке (присылал otp и т.д.), но на самом деле не выполнял ее (в конце писал, что выполнить не может, причем без указания причины).При этом, заметьте, что это не расходная операция, а внутрибанковский перевод между своими текущего счетами. Который по договору банк ОБЯЗАН делать. Такое делала даже Дельта, когда в течение года перед ВА "ремонтировала" свой процессинг. А тут крутой финмон додумался, как без всяких пояснений блокировать (прикарманивать) клиентские денежки. Ну так и пусть идут под ВА, если нормативных требований НБУ не знают и не выполняют.Клиент 3 дня бьется, меняет браузеры, суммы, время операций, обращается в поддержку, пишет жалобы к руководству, а из банка молчок. Вроде так и должно быть. Где такое написано и где (в каких банках) так еще есть? Я знаю практику финмона во всех банках и знаю, что требует НБУ. Но такого еще не видел. При этом я не гоняю деньги неизвестно куда и зачем и не гоняюсь за всякими плюшками и проколами банков. Для банка и финмона я идеальный клиент, теперь уже вскоре буду бывший. Плюс соли на хвост насыплю столько, что мало не покажется, поскольку не люблю непрофессиональных и некомпететных людей. Надо же как-то отблагодарить банк за заботу и качественное обслуживание.Да и, собственно, банчок уже ничем не примечателен, проценты средние, обслуживнаие никакое, не жаль будет расстаться.Пусть он у своих горе-финмоновцев деньги берет на пропитание.