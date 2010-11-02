Покажите, где конкретно в этом законе написано, что банк (или его финмон) имеет право втихаря (не информируя клиента) внести изменения в свой интернет-банкинг так, чтобы он вроде и выполнял операцию частичного снятия (а точнее перевода) средств со свободного депозита на текущий счет в этом же банке (присылал otp и т.д.), но на самом деле не выполнял ее (в конце писал, что выполнить не может, причем без указания причины).
При этом, заметьте, что это не расходная операция, а внутрибанковский перевод между своими текущего счетами. Который по договору банк ОБЯЗАН делать. Такое делала даже Дельта, когда в течение года перед ВА "ремонтировала" свой процессинг. А тут крутой финмон додумался, как без всяких пояснений блокировать (прикарманивать) клиентские денежки. Ну так и пусть идут под ВА, если нормативных требований НБУ не знают и не выполняют.
Клиент 3 дня бьется, меняет браузеры, суммы, время операций, обращается в поддержку, пишет жалобы к руководству, а из банка молчок. Вроде так и должно быть. Где такое написано и где (в каких банках) так еще есть? Я знаю практику финмона во всех банках и знаю, что требует НБУ. Но такого еще не видел. При этом я не гоняю деньги неизвестно куда и зачем и не гоняюсь за всякими плюшками и проколами банков. Для банка и финмона я идеальный клиент, теперь уже вскоре буду бывший. Плюс соли на хвост насыплю столько, что мало не покажется, поскольку не люблю непрофессиональных и некомпететных людей. Надо же как-то отблагодарить банк за заботу и качественное обслуживание.
Да и, собственно, банчок уже ничем не примечателен, проценты средние, обслуживнаие никакое, не жаль будет расстаться.Пусть он у своих горе-финмоновцев деньги берет на пропитание.
newbie написав:Я в этом банке не совершал ни одной операции, даже не имею его карт, но держу в нем депо (причем в приличной сумме).
А какое имеет значение депо или карта или просто текущий счет? Закон одинаково действует для всех клиентов банков. Статья 2 говорит что любой кто совершает финансовые операции на территории Украины (и даже за ее приделами) - попадает в сферу действия закона.
newbie написав:Теперь не буду и его польским владельцам расскажу, почему.
Вот ты опять пишешь так будто финмониторинг ето личная инициатива менеджеров Идеи и нигде в другом украинском банке тебя не попросят заполнить анкету, а потом спустя какое-то время ее обновить. Но нет же, если ты действительно знаешь закон то и должен знать что любой банк сделает точно так же как Идея.
guntherhouse777 написав:Та вон скунс зазывает нас: Колеги, вітаю. З метою забезпечення реалізації вимог статті 9 Закону України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення” та на виконання вимог пунктів 62, 65 Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, затвердженого постановою Правління Національного Банку України від 26.06.2015 №417, просимо Вас відвідати відділення АТ «БАНК ФОРВАРД» з метою уточнення (оновлення) Банком інформації щодо Ваших ідентифікаційних даних.
А Идея даже ж не зазывала. Вообще все импортные банки в части финмона очень трусливые. И это, в принципе, неплохо, если б он у них был правильный. Но, поскольку набирают некомпететеных, то те так перегибают палку, что над ними, наверное, и в НБУ смеются, а не только во всех остальных банках. А в итоге страдает бизнес (не мой). Финмон и мошенничество (самоуправство, волюнтаризм, головотяпство) - это не одно и то же. Никакой финмон не требует от банков терять свои самых благонадежных клиентов.
З.Ы. Про анкету - просто смешно слушать. Про категории риска (кого, когда и как нужно финмонить) - эти умники, наверное, и не слышали.
newbie написав:Покажите, где конкретно в этом законе написано, что банк (или его финмон) имеет право втихаря (не информируя клиента) внести изменения в свой интернет-банкинг так, чтобы он вроде и выполнял операцию частичного снятия (а точнее перевода) средств со свободного депозита на текущий счет в этом же банке (присылал otp и т.д.), но на самом деле не выполнял ее (в конце писал, что выполнить не может, причем без указания причины).
Поясни мне почему я долже ето тебе показывать. Я с тобой обсуждал только финмониторинг.
vitaliy_berdinskikh написав:Вот ты опять пишешь так будто финмониторинг ето личная инициатива менеджеров Идеи и нигде в другом украинском банке тебя не попросят заполнить анкету, а потом спустя какое-то время ее обновить. Но нет же, если ты действительно знаешь закон то и должен знать что любой банк сделает точно так же как Идея.
Я с Вами на брудершафт не пил. Это Вы в Идее мазу на финмоне тянете? По уровню суждений похоже на то. Слышал про Закон, но не знаю где он
З.Ы. Прежде чем кого-то учить, надо для начала посмотреть на количество постов и благодарностей у собеседника и сравнить их со своими.
Востаннє редагувалось newbie в Вів 26 лис, 2019 20:11, всього редагувалось 1 раз.
Покажите, где конкретно в этом законе написано, что банк (или его финмон) имеет право втихаря (не информируя клиента) внести изменения в свой интернет-банкинг так, чтобы он вроде и выполнял операцию частичного снятия (а точнее перевода) средств со свободного депозита на текущий счет в этом же банке (присылал otp и т.д.), но на самом деле не выполнял ее (в конце писал, что выполнить не может, причем без указания причины).
При этом, заметьте, что это не расходная операция, а внутрибанковский перевод между своими текущего счетами. Который по договору банк ОБЯЗАН делать. Такое делала даже Дельта, когда в течение года перед ВА "ремонтировала" свой процессинг. А тут крутой финмон додумался, как без всяких пояснений блокировать (прикарманивать) клиентские денежки. Ну так и пусть идут под ВА, если нормативных требований НБУ не знают и не выполняют.
Клиент 3 дня бьется, меняет браузеры, суммы, время операций, обращается в поддержку, пишет жалобы к руководству, а из банка молчок. Вроде так и должно быть. Где такое написано и где (в каких банках) так еще есть? Я знаю практику финмона во всех банках и знаю, что требует НБУ. Но такого еще не видел. При этом я не гоняю деньги неизвестно куда и зачем и не гоняюсь за всякими плюшками и проколами банков. Для банка и финмона я идеальный клиент, теперь уже вскоре буду бывший. Плюс соли на хвост насыплю столько, что мало не покажется, поскольку не люблю непрофессиональных и некомпететных людей. Надо же как-то отблагодарить банк за заботу и качественное обслуживание.
Да и, собственно, банчок уже ничем не примечателен, проценты средние, обслуживнаие никакое, не жаль будет расстаться.Пусть он у своих горе-финмоновцев деньги берет на пропитание.
Ви праві. Банка повинна пояснити чому ввела якісь обмеження для клієнта. А ще краще повідомити клієнта про можливі обмеження наперед, щоб він міг забрати свої грошенята, якщо не хоче пояснювати джерел походження коштів.
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Квесторе_поверніться написав:Ви праві. Банка повинна пояснити чому ввела якісь обмеження для клієнта. А ще краще повідомити клієнта про можливі обмеження наперед, щоб він міг забрати свої грошенята, якщо не хоче пояснювати джерел походження коштів.
Вот это человек знающий и уважаемый, которого нужно слушать. Количество его постов и благодарностей это подтверждают.
Я просто знаю, почему так происходит. Головотяпство и низкая компететность, а совсем не бизнес-интерес этого банка. Я за банки, чтобы их было много и разных. Но однако ж конкуренция и компетентные работники не всем достаются.
А какие у меня джерела? Я за все время ни одного перевода не отправлял и не получал, ни одного платежа не осуществлял. Как занес налом, так больше ничего и не делал, а только переразмещал эти депо. Что трудно это посмотреть? Но кому-то, видимо, трудно, они, возможно, и банковскими системами пользоваться не умеют. Но зато знают слово "анкета" и, наверное, больше ничего
Квесторе_поверніться написав:Ви праві. Банка повинна пояснити чому ввела якісь обмеження для клієнта. А ще краще повідомити клієнта про можливі обмеження наперед, щоб він міг забрати свої грошенята, якщо не хоче пояснювати джерел походження коштів.
И потом заплатив за это штраф ещё и сесть в одну тюрягу с клиентом.
Стаття 209. Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом
1. Вчинення фінансової операції чи правочину з коштами або іншим майном, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також вчинення дій, спрямованих на приховання чи маскування незаконного походження таких коштів або іншого майна чи володіння ними, прав на такі кошти або майно, джерела їх походження, місцезнаходження, переміщення, зміну їх форми (перетворення), а так само набуття, володіння або використання коштів чи іншого майна, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, -
караються позбавленням волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до двох років з конфіскацією майна.
2. Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або у великому розмірі, -
караються позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.
3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені організованою групою або в особливо великому розмірі, -
караються позбавленням волі на строк від восьми до п'ятнадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.
Стаття 209-1. Умисне порушення вимог законодавства про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму
1. Умисне неподання, несвоєчасне подання або подання недостовірної інформації про фінансові операції, що відповідно до закону підлягають фінансовому моніторингу, спеціально уповноваженому центральному органу виконавчої влади із спеціальним статусом з питань фінансового моніторингу, якщо такі діяння заподіяли істотну шкоду охоронюваним законом правам, свободам чи інтересам окремих громадян, державним чи громадським інтересам або інтересам окремих юридичних осіб, -
караються штрафом від однієї тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
2. Розголошення у будь-якому вигляді інформації, яка відповідно до закону надається спеціально уповноваженому центральному органу виконавчої влади із спеціальним статусом з питань фінансового моніторингу, особою, якій ця інформація стала відома у зв'язку з професійною або службовою діяльністю, якщо такі дії заподіяли істотну шкоду охоронюваним законом правам, свободам чи інтересам окремих громадян, державним чи громадським інтересам або інтересам окремих юридичних осіб, -
карається штрафом від трьох тисяч до п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.