Додано: Сер 27 лис, 2019 09:45

vitaliy_berdinskikh написав: В "законе о финмониторинге" перечислены все необходимые основания. Так что в рядомовом случае банку особо ничего доказывать и не надо, достаточно указать пукнты закона и инструкции НБУ на которую тут тоже давали ссылку. В теории банк конечно может упоротся и блокировать деньги так что это выходит за рамки закона. Но это уже должен будет доказать клиент. В "законе о финмониторинге" перечислены все необходимые основания. Так что в рядомовом случае банку особо ничего доказывать и не надо, достаточно указать пукнты закона и инструкции НБУ на которую тут тоже давали ссылку. В теории банк конечно может упоротся и блокировать деньги так что это выходит за рамки закона. Но это уже должен будет доказать клиент.

vitaliy_berdinskikh написав: И я даже зацитирую кусок оттуда, который говорит что банк имеет право останавливать работу с клиентом. И я даже зацитирую кусок оттуда, который говорит что банк имеет право останавливать работу с клиентом.

Не буду далее разводить юридическую дискуссию, но я Вас разочарую. Вернее, при наличии у клиента юриста по его настоянию Вас разочарует судья уже в. В нем происходит разъяснение сторонам,. Простого цитирования норм законов в суде недостаточно, так как в суде прежде всего подлежат, под которые уже подводятся потом законы, о конкретных статьях которых в основном нужно говорить после завершения рассмотрения дела по сути, а именно. Так вот, клиенту нужно лишь доказать факт, что у него в банке есть энная сумма денег, а вот то, что случилось с этими деньгами и что банк не "баран" при этом, должен доказывать банк. Банк должен доказать, например, что это клиент выдал свой пин-код постороннему лицу и отдал ему свою карту, по которой были сняты с ней деньги в Таиланде, а простого утверждения, что пин-код знал лишь один клиент и даже банк его не знал, не является достаточным. Правоотношения порегулируются, в которыхТак Вы процитировали только начало, в котором действительно речь идет о праве, кстати, не банка, а субъекта первичного финансового мониторинга банка остановить операции на строго определенный срок и сообщить при этом специальному уполномоченному органу.При этом банку нужно еще подумать, стоит ли делать этот шаг, поскольку при наличии у клиента юриста, да еще знакомого, это добром не закончится. Нужно решение суда дочитать до конца, чем это закончилось для Приватбанка, который с треском проиграл во всех трех инстанциях:"ПАТ КБ «ПриватБанк» належним чином, оскільки, а саме обґрунтованих підозр щодо використання банку для проведення незаконних операцій., які б свідчили, що кошти на рахунок ОСОБА_1 надійшли злочинним шляхом, і у зв`язку із цим відповідач звернувся з відповідною заявою до правоохоронних органів чи спеціального суб`єкту фінансового моніторингу у відповідності до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».Наведені у касаційній скарзі доводи про те, що картковий рахунок відкрито на ім`я фізичної особи, яка не здійснює підприємницької діяльності, а рух коштів за рахунком дозволяє дійти висновку про нецільове використання коштів та безпосередньо рахунку, а у відповідача були правові підстави для тимчасового зупинення дії платіжної картки, яким користується позивач, не дають підстав для висновків про неправильне застосування судами норм матеріального чи процесуального права, оскільки такі доводи по своїй суті зводяться до незгоди із встановленими судами обставинами та