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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1665166616671668

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 248
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
58
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
41
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
55
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
57
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
37
Всього голосів : 248
Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 09:45

Re: Идея Банк

  vitaliy_berdinskikh написав:В "законе о финмониторинге" перечислены все необходимые основания. Так что в рядомовом случае банку особо ничего доказывать и не надо, достаточно указать пукнты закона и инструкции НБУ на которую тут тоже давали ссылку. В теории банк конечно может упоротся и блокировать деньги так что это выходит за рамки закона. Но это уже должен будет доказать клиент.

Не буду далее разводить юридическую дискуссию, но я Вас разочарую. Вернее, при наличии у клиента юриста по его настоянию Вас разочарует судья уже в подготовительном судебном заседании. В нем происходит разъяснение сторонам, какие факты являются существенными для дела и кто их должен доказывать. Простого цитирования норм законов в суде недостаточно, так как в суде прежде всего подлежат установлению факты, под которые уже подводятся потом законы, о конкретных статьях которых в основном нужно говорить после завершения рассмотрения дела по сути, а именно в судебных дебатах. Так вот, клиенту нужно лишь доказать факт, что у него в банке есть энная сумма денег, а вот то, что случилось с этими деньгами и что банк не "баран" при этом, должен доказывать банк. Банк должен доказать, например, что это клиент выдал свой пин-код постороннему лицу и отдал ему свою карту, по которой были сняты с ней деньги в Таиланде, а простого утверждения, что пин-код знал лишь один клиент и даже банк его не знал, не является достаточным. Правоотношения по договорам банковских вкладов (банковских счетов) физических лиц регулируются законодательством о защите прав потребителей, в которых бремя доказывания лежит именно на банке.
  vitaliy_berdinskikh написав:И я даже зацитирую кусок оттуда, который говорит что банк имеет право останавливать работу с клиентом.

Так Вы процитировали только начало, в котором действительно речь идет о праве, кстати, не банка, а субъекта первичного финансового мониторинга банка остановить операции на строго определенный срок и сообщить при этом специальному уполномоченному органу.
При этом банку нужно еще подумать, стоит ли делать этот шаг, поскольку при наличии у клиента юриста, да еще знакомого, это добром не закончится. Нужно решение суда дочитать до конца, чем это закончилось для Приватбанка, который с треском проиграл во всех трех инстанциях:

"ПАТ КБ «ПриватБанк» належним чином не обґрунтувало правомірність блокування рахунку позивача, оскільки не довів наявність передбачених законом підстав, а саме обґрунтованих підозр щодо використання банку для проведення незаконних операцій. Банком не надано належних доказів існування обставин, які б свідчили, що кошти на рахунок ОСОБА_1 надійшли злочинним шляхом, і у зв`язку із цим відповідач звернувся з відповідною заявою до правоохоронних органів чи спеціального суб`єкту фінансового моніторингу у відповідності до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».
Наведені у касаційній скарзі доводи про те, що картковий рахунок відкрито на ім`я фізичної особи, яка не здійснює підприємницької діяльності, а рух коштів за рахунком дозволяє дійти висновку про нецільове використання коштів та безпосередньо рахунку, а у відповідача були правові підстави для тимчасового зупинення дії платіжної картки, яким користується позивач, не дають підстав для висновків про неправильне застосування судами норм матеріального чи процесуального права, оскільки такі доводи по своїй суті зводяться до незгоди із встановленими судами обставинами та є припущеннями, на яких не може ґрунтуватися судове рішення в силу статті 60 ЦПК України 2004 року.
Востаннє редагувалось Igneus в Сер 27 лис, 2019 09:47, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 09:47

зачем эти простыни здесь?
v57
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 09:56

  v57 написав:зачем эти простыни здесь?

Я уже указал выше, что не буду продолжать далее эту юридическую дискуссию.
А "простыню" эту изложил для того, чтобы было понятно, что правило о том, что каждая сторона должна доказать в суде обстоятельства, на которые она ссылается, является общим, а есть еще специальные случаи.
А то придете в суд, например, делить общее имущество супругов и только там с удивлением узнаете, что именно тот, кто скажет, что какое-то имущество было приобретено именно за его деньги, и должен доказать этот факт, поскольку действует презумпция общности имущества супругов.
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 10:01

  v57 написав:зачем эти простыни здесь?

Когда два юриста имеющих разные взгляды на один и тот же вопрос пересекаются - это нормально. Не обращайте внимания - просто скрольте и все ;)
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 10:53

Re: Идея Банк

  Flamingo написав:просто скрольте и все

Ну меня чуток зацепило :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 11:10

Re: Идея Банк

  Igneus написав:Банк должен доказать, например, что это клиент выдал свой пин-код постороннему лицу и отдал ему свою карту

Такой огромный текст.... только вот к чему все если по крайне мере я говорил о финмониторинге, а не о том что клиент передал кому-то карту и банк на етом основании оспаривает данную транзакцию? Смешались в кучу кони, люди (с)
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vitaliy_berdinskikh
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