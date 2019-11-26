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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1666166716681669

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 248
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
58
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
41
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
55
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
57
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
37
Всього голосів : 248
Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 11:51

Re: Идея Банк

Заглянул тут мимоходом в идейное ИБ. И увидел странную картину. Идея грозилась лишить кредитного лимита за систематическое его неиспользование. И года полтора назад таки лишила. А тут, оказывается, в ИБ эта пятизначная сумма остается, но доступные средства = 0. Речь о Карт-Бланш-Вайт.

Кредитный лимит ХХ ХХХ,00 UAH
Использованный лимит 0,00 UAH
Доступные средства 0,00 UAH

Вопрос: будут ли считаться эти средства кредитной нагрузкой при рассмотрении заявки на КБ-онлайн?
Кащей
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BBC, про Тас в подписи правда. Сталкивались?
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Кащей
Почему не закрываете CBW?
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  Vint написав:Хочу оформить для ОККО/Вог Пэй и Сильпо.

Сільпо через Pick&Go?
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 12:04

  newbie написав:BBC, про Тас в подписи правда. Сталкивались?

Абсолютна правда.
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 12:05

Re: Идея Банк

  BBC написав:Судя по нику вы не начальник, но можете донести руководству?

Моему руководству совершенно не интересны проблемы клиентов Идея банка.

Я по личной инициативе пытался донести-подсказать клиенту. Но то ли подсказывал не так, то ли клиент был упертый, то ли и первое и второе.
Mind the gap
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 12:38

  vitaliy_berdinskikh написав:
  BBC написав:Судя по нику вы не начальник, но можете донести руководству?

Моему руководству совершенно не интересны проблемы клиентов Идея банка.

Я по личной инициативе пытался донести-подсказать клиенту. Но то ли подсказывал не так, то ли клиент был упертый, то ли и первое и второе.

Ви витупили на стороні бангстерів. :)
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 12:38

  Кащей написав:Заглянул тут мимоходом в идейное ИБ. И увидел странную картину. Идея грозилась лишить кредитного лимита за систематическое его неиспользование. И года полтора назад таки лишила. А тут, оказывается, в ИБ эта пятизначная сумма остается, но доступные средства = 0. Речь о Карт-Бланш-Вайт.

Кредитный лимит ХХ ХХХ,00 UAH
Использованный лимит 0,00 UAH
Доступные средства 0,00 UAH

Вопрос: будут ли считаться эти средства кредитной нагрузкой при рассмотрении заявки на КБ-онлайн?

О шо в УБКІ кажуть?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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