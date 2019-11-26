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Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 27 лис, 2019 11:51
Заглянул тут мимоходом в идейное ИБ. И увидел странную картину. Идея грозилась лишить кредитного лимита за систематическое его неиспользование. И года полтора назад таки лишила. А тут, оказывается, в ИБ эта пятизначная сумма остается, но доступные средства = 0. Речь о Карт-Бланш-Вайт.
Кредитный лимит ХХ ХХХ,00 UAH
Использованный лимит 0,00 UAH
Доступные средства 0,00 UAH
Вопрос: будут ли считаться эти средства кредитной нагрузкой при рассмотрении заявки на КБ-онлайн?
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Кащей
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Додано: Сер 27 лис, 2019 11:56
BBC, про Тас в подписи правда. Сталкивались?
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newbie
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Додано: Сер 27 лис, 2019 12:01
Кащей
Почему не закрываете CBW?
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Vorlon
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Додано: Сер 27 лис, 2019 12:03
Vint написав:
Хочу оформить для ОККО/Вог Пэй и Сильпо.
Сільпо через Pick&Go?
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tano
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Додано: Сер 27 лис, 2019 12:04
newbie написав:BBC
, про Тас в подписи правда. Сталкивались?
Абсолютна правда.
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Кочевник
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Додано: Сер 27 лис, 2019 12:05
BBC написав:
Судя по нику вы не начальник, но можете донести руководству?
Моему руководству совершенно не интересны проблемы клиентов Идея банка.
Я по личной инициативе пытался донести-подсказать клиенту. Но то ли подсказывал не так, то ли клиент был упертый, то ли и первое и второе.
Mind the gap
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vitaliy_berdinskikh
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Додано: Сер 27 лис, 2019 12:38
vitaliy_berdinskikh написав: BBC написав:
Судя по нику вы не начальник, но можете донести руководству?
Моему руководству совершенно не интересны проблемы клиентов Идея банка.
Я по личной инициативе пытался донести-подсказать клиенту. Но то ли подсказывал не так, то ли клиент был упертый, то ли и первое и второе.
Ви витупили на стороні бангстерів.
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Додано: Сер 27 лис, 2019 12:38
Кащей написав:
Заглянул тут мимоходом в идейное ИБ. И увидел странную картину. Идея грозилась лишить кредитного лимита за систематическое его неиспользование. И года полтора назад таки лишила. А тут, оказывается, в ИБ эта пятизначная сумма остается, но доступные средства = 0. Речь о Карт-Бланш-Вайт.
Кредитный лимит ХХ ХХХ,00 UAH
Использованный лимит 0,00 UAH
Доступные средства 0,00 UAH
Вопрос: будут ли считаться эти средства кредитной нагрузкой при рассмотрении заявки на КБ-онлайн?
О шо в УБКІ кажуть?
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Додано: Сер 27 лис, 2019 13:19
Не дали КБонлайн ~ отказ. Через 3 мес. Спробуй ще.
Прошел гестапо и отлуп. Интересно почему,может из~за отказа в страховке?
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mihasik
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Додано: Сер 27 лис, 2019 13:54
Vorlon написав:
Кащей
Почему не закрываете CBW?
Лень стоять в очереди. Два раза заходил - и оба раза как в Мавзолей. Ну и как бы есть не просит.
О шо в УБКІ кажуть?
У меня в приложении только на 21.12.2018 видны данные. Согласно им, в Идее указан кредитный лимит, который был назначен еще в августе 2016г. С тех пор его несколько раз повышали, ну а затем обнулили(?). В общем, в бесплатном УБКИ-приложении неактуальная информация.
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Кащей
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