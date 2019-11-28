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Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 27 лис, 2019 14:16
Оформил КБ-онлайн 25-го этого мес. Со страховкой. Если до конца месяца сделаю первую трату - страховка грозит или нужно погасить до конца декабря чтоб не попасть ни на какие переплаты?
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tano
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Додано: Сер 27 лис, 2019 14:50
tano написав:
Оформил КБ-онлайн 25-го этого мес. Со страховкой. Если до конца месяца сделаю первую трату - страховка грозит или нужно погасить до конца декабря чтоб не попасть ни на какие переплаты?
Если трата проведется, то грозит. Платите 29-го и 30-го, чтоб наверняка без сюрпризов.
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dengon
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1
Додано: Сер 27 лис, 2019 14:59
dengon написав: tano написав:
Оформил КБ-онлайн 25-го этого мес. Со страховкой. Если до конца месяца сделаю первую трату - страховка грозит или нужно погасить до конца декабря чтоб не попасть ни на какие переплаты?
Если трата проведется, то грозит. Платите 29-го и 30-го, чтоб наверняка без сюрпризов.
Місяць назад оформив 16-го з страховкою, платив цього місяця - жодної страховки не було. Погасити треба до 25-го грудня
Не так добре з грошима, як погано без них.
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Ой+
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Додано: Сер 27 лис, 2019 15:10
да просто из за много букоф юристов
полезностей не видно
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v57
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Додано: Сер 27 лис, 2019 16:52
Ой+ написав: dengon написав: tano написав:
Оформил КБ-онлайн 25-го этого мес. Со страховкой. Если до конца месяца сделаю первую трату - страховка грозит или нужно погасить до конца декабря чтоб не попасть ни на какие переплаты?
Если трата проведется, то грозит. Платите 29-го и 30-го, чтоб наверняка без сюрпризов.
Місяць назад оформив 16-го з страховкою, платив цього місяця - жодної страховки не було. Погасити треба до 25-го грудня
В мене подібно було. Але краще завжди 1го відкривати такі карти.
Поповнення через IBOX платне?... бо призабув.
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Ethereum
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1
Додано: Сер 27 лис, 2019 17:51
Ethereum написав:
В мене подібно було. Але краще завжди 1го відкривати такі карти.
Я відкривав під конкретну покупку після двох відлупів у попередні місяці. На цей раз легко дали і нікому не дзвонили по наданим мною номерам. Зараз також на носі чорна-пречорна п'ятниця вже як потратишся то не поповнишся - хоча напевно ще і не проведуть.
Не так добре з грошима, як погано без них.
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Ой+
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Додано: Чет 28 лис, 2019 21:56
Налила и мне сегодня Идея запрошенные 20тыс на Онлайнку. Вот только статус карты в ИБ до сих по "не активна". Это само изменится или нужно что-то делать для этого? в отделении уверяли, что спустя 2 часа после установки пин-кода картой можно пользоваться.
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Кащей
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Чет 28 лис, 2019 17:36
ol_zy
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