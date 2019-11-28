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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1667166816691670

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 248
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
58
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
41
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
55
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
57
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
37
Всього голосів : 248
Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 14:16

Оформил КБ-онлайн 25-го этого мес. Со страховкой. Если до конца месяца сделаю первую трату - страховка грозит или нужно погасить до конца декабря чтоб не попасть ни на какие переплаты?
tano
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 14:50

  tano написав:Оформил КБ-онлайн 25-го этого мес. Со страховкой. Если до конца месяца сделаю первую трату - страховка грозит или нужно погасить до конца декабря чтоб не попасть ни на какие переплаты?

Если трата проведется, то грозит. Платите 29-го и 30-го, чтоб наверняка без сюрпризов.
dengon
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 14:59

  dengon написав:
  tano написав:Оформил КБ-онлайн 25-го этого мес. Со страховкой. Если до конца месяца сделаю первую трату - страховка грозит или нужно погасить до конца декабря чтоб не попасть ни на какие переплаты?

Если трата проведется, то грозит. Платите 29-го и 30-го, чтоб наверняка без сюрпризов.


Місяць назад оформив 16-го з страховкою, платив цього місяця - жодної страховки не було. Погасити треба до 25-го грудня
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 15:10

да просто из за много букоф юристов
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v57
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 16:52

  Ой+ написав:
  dengon написав:
  tano написав:Оформил КБ-онлайн 25-го этого мес. Со страховкой. Если до конца месяца сделаю первую трату - страховка грозит или нужно погасить до конца декабря чтоб не попасть ни на какие переплаты?

Если трата проведется, то грозит. Платите 29-го и 30-го, чтоб наверняка без сюрпризов.


Місяць назад оформив 16-го з страховкою, платив цього місяця - жодної страховки не було. Погасити треба до 25-го грудня


В мене подібно було. Але краще завжди 1го відкривати такі карти.
Поповнення через IBOX платне?... бо призабув.
Ethereum
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 17:51

Re: Идея Банк

  Ethereum написав:В мене подібно було. Але краще завжди 1го відкривати такі карти.


Я відкривав під конкретну покупку після двох відлупів у попередні місяці. На цей раз легко дали і нікому не дзвонили по наданим мною номерам. Зараз також на носі чорна-пречорна п'ятниця вже як потратишся то не поповнишся - хоча напевно ще і не проведуть.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 21:56

Re: Идея Банк

Налила и мне сегодня Идея запрошенные 20тыс на Онлайнку. Вот только статус карты в ИБ до сих по "не активна". Это само изменится или нужно что-то делать для этого? в отделении уверяли, что спустя 2 часа после установки пин-кода картой можно пользоваться.
Кащей
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 22:17

  Кащей написав:Налила и мне сегодня Идея запрошенные 20тыс на Онлайнку. Вот только статус карты в ИБ до сих по "не активна". Это само изменится или нужно что-то делать для этого? в отделении уверяли, что спустя 2 часа после установки пин-кода картой можно пользоваться.

Нуна было после установки ПИНа еще раз ею чиркнуть в ПОСе и посмотреть остаток
Теперь ищите АТМ Идеи, смотрите остаток, эт нашару. В чужих АТМ эт платная опция
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 23:36

Re: Идея Банк

clientage написав:
  Кащей написав:Налила и мне сегодня Идея запрошенные 20тыс на Онлайнку. Вот только статус карты в ИБ до сих по "не активна". Это само изменится или нужно что-то делать для этого? в отделении уверяли, что спустя 2 часа после установки пин-кода картой можно пользоваться.

Нуна было после установки ПИНа еще раз ею чиркнуть в ПОСе и посмотреть остаток
Теперь ищите АТМ Идеи, смотрите остаток, эт нашару. В чужих АТМ эт платная опция
Чем искать из банкомат - проще заплатить.
Размер имеет значение.
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