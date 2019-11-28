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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 29 лис, 2019 11:00
Re: Идея Банк
Подскажите еще, плз, КБ-онлайн-неофиту. За все траты по только что открытой карте начиная с сегодняшнего дня и до конца декабря можно накешбэчить только 200 грн? Или "Перший календарний місяць, в якому оформлено картку" - это будет ноябрь, даже если траты проведутся уже декабрем? А декабрьские покупки уже пойдут в декабрьский лимит 500 грн?
Додано: П'ят 29 лис, 2019 11:10
Первый месяц для Вас для первого кишмиша закончится завтра. Все что с воскресенья - уже второй месяц. Истинные "свинорылы" в первый месяц стараются расплатиться одной суммой ровно на 2000 грн. и карту на полку до 1 числа следующего
Додано: П'ят 29 лис, 2019 11:18
Re: Идея Банк
то есть, первый месяц у Идеи считается по дате операции, а не по дате проведения? а второй и последующие (с точки зрения лимита на КБ)?
спасибо, понятно. Заветам истинных буду верен. Я правильно понимаю, что эта первая 10%-ная операция может быть и в оффлайн терминале сделана, а не только онлайн?
Додано: П'ят 29 лис, 2019 11:25
Re: Идея Банк
Да - ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ТОЛЬКО по дате операции. Потому Идея и выплачивает кишмиш 10 числа - чтобы все операции последних дней месяца точно провелись.
Все верно - именно так!
Додано: П'ят 29 лис, 2019 11:35
С одной оговоркой: если операция проводится по предавторизации, то датой операции будет считаться дата авторизации.
Актуально на стыке месяцев.
Примеры: Розетка, Эльдорадо... Поддержка даже не видит операцию, если ей начинаешь говорить про дату предавторизации.
Додано: П'ят 29 лис, 2019 11:44
Re: Идея Банк
Фламинго, Ворлон, спасибо. И еще один вопрос. Если за оставшиеся дни ноября никаких операций по карте не делать, то эта 10%-ная возможность сгорает или право первой ночи переходит на декабрь?
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