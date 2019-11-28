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Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1668166916701671

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 248
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
58
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
41
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
55
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
57
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
37
Всього голосів : 248
Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 11:00

Re: Идея Банк

Подскажите еще, плз, КБ-онлайн-неофиту. За все траты по только что открытой карте начиная с сегодняшнего дня и до конца декабря можно накешбэчить только 200 грн? Или "Перший календарний місяць, в якому оформлено картку" - это будет ноябрь, даже если траты проведутся уже декабрем? А декабрьские покупки уже пойдут в декабрьский лимит 500 грн?
Кащей
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 11:10

  Кащей написав:Подскажите еще, плз, КБ-онлайн-неофиту. За все траты по только что открытой карте начиная с сегодняшнего дня и до конца декабря можно накешбэчить только 200 грн? Или "Перший календарний місяць, в якому оформлено картку" - это будет ноябрь, даже если траты проведутся уже декабрем? А декабрьские покупки уже пойдут в декабрьский лимит 500 грн?

Первый месяц для Вас для первого кишмиша закончится завтра. Все что с воскресенья - уже второй месяц. Истинные "свинорылы" в первый месяц стараются расплатиться одной суммой ровно на 2000 грн. и карту на полку до 1 числа следующего
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 11:18

Re: Идея Банк

то есть, первый месяц у Идеи считается по дате операции, а не по дате проведения? а второй и последующие (с точки зрения лимита на КБ)?
Истинные "свинорылы" в первый месяц стараются расплатиться одной суммой ровно на 2000 грн. и карту на полку до 1 числа следующего

спасибо, понятно. Заветам истинных буду верен. Я правильно понимаю, что эта первая 10%-ная операция может быть и в оффлайн терминале сделана, а не только онлайн?
Кащей
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 11:25

Re: Идея Банк

  Кащей написав:то есть, первый месяц у Идеи считается по дате операции, а не по дате проведения? а второй и последующие (с точки зрения лимита на КБ)?

Да - ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ТОЛЬКО по дате операции. Потому Идея и выплачивает кишмиш 10 числа - чтобы все операции последних дней месяца точно провелись.
  Кащей написав:Я правильно понимаю, что эта первая 10%-ная операция может быть и в оффлайн терминале сделана, а не только онлайн?

Все верно - именно так!
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 11:35

  Flamingo написав:Да - ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ТОЛЬКО по дате операции.

С одной оговоркой: если операция проводится по предавторизации, то датой операции будет считаться дата авторизации.

Актуально на стыке месяцев.

Примеры: Розетка, Эльдорадо... Поддержка даже не видит операцию, если ей начинаешь говорить про дату предавторизации.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 11:44

Re: Идея Банк

Фламинго, Ворлон, спасибо. И еще один вопрос. Если за оставшиеся дни ноября никаких операций по карте не делать, то эта 10%-ная возможность сгорает или право первой ночи переходит на декабрь?
Кащей
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