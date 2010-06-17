Flamingo написав:
Ну я когда оформлял в 2017 еще "билявку" и пришел в банк 31 марта - мне экономист на полном серьезе посоветовала "прийти завтра" иначе у меня будет очень мало времени на первую покупку. Я тогда 1го оформил карту - скупился в Ашане на 2к "с хвостиком" и как дурак месяц ждал мая, чтобы воспользоваться нею в следующий раз
Свинорылы знают куда быстро потратить 2000 одним платежом с 10% кэшбэка и получить 10го кэшбэк, а по счету пройдет 2-3м. И ИД будет 1го, по страховке не знаю. А для "пересичного" будет удобней 1е. Есть время обдумать покупку.