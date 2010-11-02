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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1669167016711672

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 248
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
58
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
41
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
55
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
57
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
37
Всього голосів : 248
Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 13:13

  Flamingo написав:
  Vorlon написав:Flamingo
То есть те, кто оформил карту 31 числа, например, вообще в пролёте? Полдня на покупки всего :lol:

Ну я когда оформлял в 2017 еще "билявку" и пришел в банк 31 марта - мне экономист на полном серьезе посоветовала "прийти завтра" иначе у меня будет очень мало времени на первую покупку. Я тогда 1го оформил карту - скупился в Ашане на 2к "с хвостиком" и как дурак месяц ждал мая, чтобы воспользоваться нею в следующий раз :evil:

Свинорылы знают куда быстро потратить 2000 одним платежом с 10% кэшбэка и получить 10го кэшбэк, а по счету пройдет 2-3м. И ИД будет 1го, по страховке не знаю. А для "пересичного" будет удобней 1е. Есть время обдумать покупку.
lel
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 13:28

Re: Идея Банк

  lel написав:Свинорылы знают...
Ну в 2017 еще и такого понятия как "свинорыл" не существовало ;)
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 14:25

  Flamingo написав:
  lel написав:Свинорылы знают...
Ну в 2017 еще и такого понятия как "свинорыл" не существовало ;)

Банкиры тогда называли свиней более прийстойным: "лангольеры")
guntherhouse777
 
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