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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 29 лис, 2019 14:25
Flamingo написав: lel написав:
Свинорылы знают...
Ну в 2017 еще и такого понятия как "свинорыл" не существовало
Банкиры тогда называли свиней более прийстойным: "лангольеры")
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guntherhouse777
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Додано: П'ят 29 лис, 2019 15:42
guntherhouse777 написав: Flamingo написав: lel написав:
Свинорылы знают...
Ну в 2017 еще и такого понятия как "свинорыл" не существовало
Банкиры тогда называли свиней более прийстойным: "лангольеры")
Вот читаю как новичёк, пытаюсь жаргон и термины понять..
Но почему именно "свинорылы"? Растолкуйте, с чем ассоциация?
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Savage Mind
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Додано: П'ят 29 лис, 2019 15:45
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Додано: П'ят 29 лис, 2019 16:06
Savage Mind написав:
Вот читаю как новичёк, пытаюсь жаргон и термины понять..
Но почему именно "свинорылы"? Растолкуйте, с чем ассоциация?
Олег Гороховский(Монобанк) высказался
"Реально, воровской менталитет. Ну дают тебе кэшбек, нет надо прийти со своим свиным рылом и все всем изгадить"?
Відповідно той хто неподеЦЦкі майнить кешбек - свинорил, а сам процес майнінгу - свинство
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KVV
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Додано: Суб 30 лис, 2019 03:18
KVV написав:
Відповідно той хто неподеЦЦкі майнить кешбек - свинорил, а сам процес майнінгу - свинство
А я например в кругу своих учеников-последователей называю сам процесс свинингом .Прошу не путать со свингерами . А когда он вступил в определённую острую фазу в мае месяце то "жестоким свинингом". Вот всё же Горох про ОПГ кассиров хороший перл выдал.
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Додано: Пон 02 гру, 2019 14:17
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Додано: Пон 02 гру, 2019 16:04
глядишь и пол года не пройдет и на IOS натянут
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Додано: Пон 02 гру, 2019 16:07
Внезапно
Банкомат Ідеї видав з карти Пумба 2,5к за один раз.
Може і 8к видасть - є такий досвід?
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KVV
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