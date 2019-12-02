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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1669167016711672

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 248
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
58
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
41
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
55
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
57
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
37
Всього голосів : 248
Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 13:28

Re: Идея Банк

  lel написав:Свинорылы знают...
Ну в 2017 еще и такого понятия как "свинорыл" не существовало ;)
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 14:25

  Flamingo написав:
  lel написав:Свинорылы знают...
Ну в 2017 еще и такого понятия как "свинорыл" не существовало ;)

Банкиры тогда называли свиней более прийстойным: "лангольеры")
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 15:42

  guntherhouse777 написав:
  Flamingo написав:
  lel написав:Свинорылы знают...
Ну в 2017 еще и такого понятия как "свинорыл" не существовало ;)

Банкиры тогда называли свиней более прийстойным: "лангольеры")

Вот читаю как новичёк, пытаюсь жаргон и термины понять..
Но почему именно "свинорылы"? Растолкуйте, с чем ассоциация?
Savage Mind
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 15:45

с горохом
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 16:01

  Savage Mind написав:Но почему именно "свинорылы"? Растолкуйте, с чем ассоциация?

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dengon
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 16:06

  Savage Mind написав:Вот читаю как новичёк, пытаюсь жаргон и термины понять..
Но почему именно "свинорылы"? Растолкуйте, с чем ассоциация?

Олег Гороховский(Монобанк) высказался
"Реально, воровской менталитет. Ну дают тебе кэшбек, нет надо прийти со своим свиным рылом и все всем изгадить"?

Відповідно той хто неподеЦЦкі майнить кешбек - свинорил, а сам процес майнінгу - свинство
KVV
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2019 03:18

Re: Идея Банк

  KVV написав:Відповідно той хто неподеЦЦкі майнить кешбек - свинорил, а сам процес майнінгу - свинство
А я например в кругу своих учеников-последователей называю сам процесс свинингом .Прошу не путать со свингерами . А когда он вступил в определённую острую фазу в мае месяце то "жестоким свинингом". Вот всё же Горох про ОПГ кассиров хороший перл выдал.
Дядя Дима
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 14:17

Re: Идея Банк

завезли G-Pay
STIGA
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 16:04

глядишь и пол года не пройдет и на IOS натянут
nnallex
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 16:07

Внезапно
Банкомат Ідеї видав з карти Пумба 2,5к за один раз.
Може і 8к видасть - є такий досвід?
KVV
 
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