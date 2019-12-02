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Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 02 гру, 2019 19:06
KVV написав:
Внезапно
Банкомат Ідеї видав з карти Пумба 2,5к за один раз.
Може і 8к видасть - є такий досвід?
В мене ПУМБ та конкорд віза видавало більше 1000,а мастер не дає походу
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tarasum
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