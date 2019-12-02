В мене ПУМБ та конкорд віза видавало більше 1000,а мастер не дає походу
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 02 гру, 2019 19:06
Додано: Пон 02 гру, 2019 21:59
Re: Идея Банк
Открыл себе Card Blanche ONLINE.
С первой покупкой и 200 грн в первый месяц всё понятно.
Друзья подскажите, я правильно из тарифов понимаю. Если за продукты платить картой в терминале, то кэшбек будет 0,5%. А если, к примеру мастерпассом через приложение Сильпо, то 5%?
Ну и аналогично АЗС, офлайн - 1%, а если через приложения заправок, то 5%.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Додано: Пон 02 гру, 2019 22:14
Re: Идея Банк
Фантом, да все верно!
Додано: Пон 02 гру, 2019 22:16
anis, KVV Спасибо.
И ещё один вопросик. Я карту сегодня получил 2 декабря. Как я понял из тарифов первый льготный период 92 дня. Т.е. я могу тратить деньги с завтрашнего дня и при этом погашусь до 2 марта, то никаких процентов банк не возьмёт. Или это касается только первой траты?
Кто не пьёт, тот не рискует.
Додано: Пон 02 гру, 2019 22:38
Фантом, "есть мнение", що 92 дня тільки на першу трату, яка має бути строго на 2к і віддалена від другої трати мінімум на днів 10-12
Додано: Пон 02 гру, 2019 22:44
Все что потратите в декабре и январе - должны будете загасить до 2 марта, то что в феврале - до 2 апреля. % банк не возьмет, но в последний рабочий день каждого месяца при наличии задолженности по карте возьмет абонку 25 грн., которую при этом еще и расценит как снятие нала и будет начислять на нее копейки процентов. Плюс если у вас вдруг есть страховка - то вот по ней возьмет %
Додано: Пон 02 гру, 2019 22:53
Думаю 10-12 занадто. Хватит с них и проводки по счёту.
Flamingo Спасибо. От страховки удалось отбиться.
Будем пользовать.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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