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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1670167116721673

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 248
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
58
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
41
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
55
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
57
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
37
Всього голосів : 248
Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 19:06

  KVV написав:Внезапно
Банкомат Ідеї видав з карти Пумба 2,5к за один раз.
Може і 8к видасть - є такий досвід?

В мене ПУМБ та конкорд віза видавало більше 1000,а мастер не дає походу
tarasum
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 21:59

Re: Идея Банк

Открыл себе Card Blanche ONLINE.
С первой покупкой и 200 грн в первый месяц всё понятно.
Друзья подскажите, я правильно из тарифов понимаю. Если за продукты платить картой в терминале, то кэшбек будет 0,5%. А если, к примеру мастерпассом через приложение Сильпо, то 5%?
Ну и аналогично АЗС, офлайн - 1%, а если через приложения заправок, то 5%.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 22:14

Re: Идея Банк

Фантом, да все верно!
anis
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 22:15

По Сільпо - так, буде 5%
По АЗС думаю так само, але це не точно :)
KVV
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 22:16

anis, KVV Спасибо. :)
И ещё один вопросик. Я карту сегодня получил 2 декабря. Как я понял из тарифов первый льготный период 92 дня. Т.е. я могу тратить деньги с завтрашнего дня и при этом погашусь до 2 марта, то никаких процентов банк не возьмёт. Или это касается только первой траты?
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 22:38

Фантом, "есть мнение", що 92 дня тільки на першу трату, яка має бути строго на 2к і віддалена від другої трати мінімум на днів 10-12
KVV
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 22:44

  Фантом написав:anis, KVV Спасибо. :)
И ещё один вопросик. Я карту сегодня получил 2 декабря. Как я понял из тарифов первый льготный период 92 дня. Т.е. я могу тратить деньги с завтрашнего дня и при этом погашусь до 2 марта, то никаких процентов банк не возьмёт. Или это касается только первой траты?

Все что потратите в декабре и январе - должны будете загасить до 2 марта, то что в феврале - до 2 апреля. % банк не возьмет, но в последний рабочий день каждого месяца при наличии задолженности по карте возьмет абонку 25 грн., которую при этом еще и расценит как снятие нала и будет начислять на нее копейки процентов. Плюс если у вас вдруг есть страховка - то вот по ней возьмет %
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 22:53

  KVV написав:Фантом, "есть мнение", що 92 дня тільки на першу трату, яка має бути строго на 2к і віддалена від другої трати мінімум на днів 10-12
Думаю 10-12 занадто. Хватит с них и проводки по счёту.

Flamingo Спасибо. От страховки удалось отбиться. :)
Будем пользовать.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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