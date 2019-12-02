Додано: Пон 02 гру, 2019 21:59

Открыл себе Card Blanche ONLINE.

С первой покупкой и 200 грн в первый месяц всё понятно.

Друзья подскажите, я правильно из тарифов понимаю. Если за продукты платить картой в терминале, то кэшбек будет 0,5%. А если, к примеру мастерпассом через приложение Сильпо, то 5%?

Ну и аналогично АЗС, офлайн - 1%, а если через приложения заправок, то 5%.

Кто не пьёт, тот не рискует.