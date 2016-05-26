Только что пришла СМС об увеличении кредитного лимита по CBO с 10 до 12 тысяч. Мелочь, а приятно
Это через 5 месяцев после открытия карты.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 03 гру, 2019 14:53
Только что пришла СМС об увеличении кредитного лимита по CBO с 10 до 12 тысяч. Мелочь, а приятно
Это через 5 месяцев после открытия карты.
Додано: Вів 03 гру, 2019 15:04
Додано: Вів 03 гру, 2019 15:11
Щастлівчікі.... мені підняли з 3к до 3,9к, і це за рік щомісячного висушування карти під 0
Додано: Вів 03 гру, 2019 15:58
dengon Я понижал заявой в отделении. Но в УБКИ все равно светится полная сумма
Додано: Вів 03 гру, 2019 16:10
В УБКИ месяца через 2 обновится лимит. Можно настоятельно попросить банку обновить лимит побыстее Альфа в течение 14дн обновляет
... делайте хоть что-нибудь!
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