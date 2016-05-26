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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 248
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
58
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
41
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
55
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
57
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
37
Всього голосів : 248
Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 14:53

Только что пришла СМС об увеличении кредитного лимита по CBO с 10 до 12 тысяч. Мелочь, а приятно :)

Это через 5 месяцев после открытия карты.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 15:04

  Vorlon написав:Только что пришла СМС об увеличении кредитного лимита по CBO с 10 до 12 тысяч. Мелочь, а приятно :)

Аналогично, подняли по двум картам :(
Как-то можно понизить кредитный лимит?
В Идее столько точно не надо, а суммарно по банкам столько налили уже, что КоКо выдали с нулевым :(
dengon
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 15:11

Щастлівчікі.... мені підняли з 3к до 3,9к, і це за рік щомісячного висушування карти під 0
KVV
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 15:58

dengon Я понижал заявой в отделении. Но в УБКИ все равно светится полная сумма
ВАМ
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 16:10

  ВАМ написав:dengon Я понижал заявой в отделении. Но в УБКИ все равно светится полная сумма

В УБКИ месяца через 2 обновится лимит. Можно настоятельно попросить банку обновить лимит побыстее :) Альфа в течение 14дн обновляет
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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