Додано: Сер 04 гру, 2019 16:51

Добрый день!Принимайте в семьюОформил и получил сегодня "Карт бланш онлайн". До этого в Идее никогда не был, никаких продуктов не оформлял.Процедуру оформления описывать не буду, скажу только "ТАК МЕНЯ ЕЩЕ НИ ОДИН БАНК НЕ ДОСТАВАЛ". В течение трех часов было около 20 звонков (я сбился со счета).Дали КБО с лимитом 20к (просил 10к, говорят: "А чего так мало, можно до 50к").Да, хотели впарить карту со страховкой, я обломал их на лету, говорю "Мне со страховкой не надо". На том конце телефона девочка с такой обидой... "Ну, так це тепер потрібно всю заявку заново робити". Я говорю: "Робіть, мої дані за останню годину ніц не змінилися".В общем, сделали без страховкиВ отделении, куда пришел получать, говорят: "Вы у нас первый (на весь город!) с такой картой. Мы будем на Вас учиться". Ну, ради Бога.В отделении отключили СМС-ки платные (хотя 4,99 грн в месяц - это не деньги, но истинный свинорыл не позволит себе платить банку без крайней нужды).Сказали, что мобильного приложения у них нет.Кстати, ИБ реально убогий-убогий...Вот теперь жду советов от опытных юзеров сей чудо-карты, с чего начать, а также:1. Можно ли видеть начисленный кэшбэк и за что не дается (за что дается, я знаю)2. Когда надо гасить задолженность? (мне сказали, тут тоже привязано к дате договора, как в Альфе, Форварде и т.п.)3. Как правильно пополнять карту извне (по безналу).Спасибо и заранее сорри за дилетантские вопросы, но 1674 страницы я просто не осилю...Спасибо всем заранее огромное!