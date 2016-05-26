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Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 16721673167416751676>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 248
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
58
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
41
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
55
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
57
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
37
Всього голосів : 248
Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 14:53

Только что пришла СМС об увеличении кредитного лимита по CBO с 10 до 12 тысяч. Мелочь, а приятно :)

Это через 5 месяцев после открытия карты.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 15:04

  Vorlon написав:Только что пришла СМС об увеличении кредитного лимита по CBO с 10 до 12 тысяч. Мелочь, а приятно :)

Аналогично, подняли по двум картам :(
Как-то можно понизить кредитный лимит?
В Идее столько точно не надо, а суммарно по банкам столько налили уже, что КоКо выдали с нулевым :(
dengon
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 15:11

Щастлівчікі.... мені підняли з 3к до 3,9к, і це за рік щомісячного висушування карти під 0
KVV
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 15:58

dengon Я понижал заявой в отделении. Но в УБКИ все равно светится полная сумма
ВАМ
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 16:10

  ВАМ написав:dengon Я понижал заявой в отделении. Но в УБКИ все равно светится полная сумма

В УБКИ месяца через 2 обновится лимит. Можно настоятельно попросить банку обновить лимит побыстее :) Альфа в течение 14дн обновляет
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 09:17

clientage Я понижал почти год как. Через квартал после этого дали онлайн без обзвонов, пыток и страховок )))
ВАМ
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 16:51

Добрый день!
Принимайте в семью :) Оформил и получил сегодня "Карт бланш онлайн". До этого в Идее никогда не был, никаких продуктов не оформлял.
Процедуру оформления описывать не буду, скажу только "ТАК МЕНЯ ЕЩЕ НИ ОДИН БАНК НЕ ДОСТАВАЛ". В течение трех часов было около 20 звонков (я сбился со счета).
Дали КБО с лимитом 20к (просил 10к, говорят: "А чего так мало, можно до 50к").

Да, хотели впарить карту со страховкой, я обломал их на лету, говорю "Мне со страховкой не надо". На том конце телефона девочка с такой обидой... "Ну, так це тепер потрібно всю заявку заново робити". Я говорю: "Робіть, мої дані за останню годину ніц не змінилися".
В общем, сделали без страховки :)
В отделении, куда пришел получать, говорят: "Вы у нас первый (на весь город!) с такой картой. Мы будем на Вас учиться". Ну, ради Бога.
В отделении отключили СМС-ки платные (хотя 4,99 грн в месяц - это не деньги, но истинный свинорыл не позволит себе платить банку без крайней нужды).
Сказали, что мобильного приложения у них нет.
Кстати, ИБ реально убогий-убогий...

Вот теперь жду советов от опытных юзеров сей чудо-карты, с чего начать, а также:
1. Можно ли видеть начисленный кэшбэк и за что не дается (за что дается, я знаю)
2. Когда надо гасить задолженность? (мне сказали, тут тоже привязано к дате договора, как в Альфе, Форварде и т.п.)
3. Как правильно пополнять карту извне (по безналу).

Спасибо и заранее сорри за дилетантские вопросы, но 1674 страницы я просто не осилю...

Спасибо всем заранее огромное!
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 17:02

Искатель Перво, наперво нужно активировать кешбек.
Смотрите тут https://www.ideabank.ua/download.php?downloadid=448

Категории по которым кешбек не начисляют
Зображення
Отсюда. https://www.ideabank.ua/download.php?downloadid=449

По остальным вопросам не подскажу. Сам только позавчера оформил.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 17:06

  Искатель написав:В отделении отключили СМС-ки платные (хотя 4,99 грн в месяц - это не деньги, но истинный свинорыл не позволит себе платить банку без крайней нужды).

СМС бесплатно. Зачем отключали - непонятно.

4 число - дата договора, ну так себе. Мне бы не подошло. Гасить до 4 числа, начиная с марта. В феврале - только ОМП.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 17:21

Re: Идея Банк

  Искатель написав:1. Можно ли видеть начисленный кэшбэк и за что не дается (за что дается, я знаю)
2. Когда надо гасить задолженность? (мне сказали, тут тоже привязано к дате договора, как в Альфе, Форварде и т.п.)
3. Как правильно пополнять карту извне (по безналу).

1. Нет. За комуналь не дается, а так за он-лайн покупки. ОПСОСЫ, Укртелеком, ТВ (типа Воля и т.п.) - окешбечены. Есть несколько исключений - к примеру на сайте зализныци может повезти, а может и не повезти (там бывает 2 МСС - один из них в исключениях).
2. С 4 числом РД гасить надо в зависимости от того хотите вы платить абонку в 25 грн. или нет. Если платите (у меня к примеру почти всегда 20 К лимита выбрано и мне дешевле заплатить 25 грн.) тогда гасите то что потратите скажем с сегодняшнего дня по 3 февраля не позже 3 марта. Что потратите с 4 февраля по 3 марта - не позже 4 апреля и т.д.
По первому месяцу трат есть небольшая особенность - по тратам с 4 декабря по 3 января надо до 4 февраля внести обязательный минимальный платеж. Но если Вы получите кэшбек за текущий месяц - то ОМП обычно кишмишем перекрывается.
По первому месяцу надеюсь знаете? Больше 200 грн. грязными кишмиша не получите. Поэтому лучше совершить разовую покупку не позже 31.12.2019 ровно на 2000 грн. (не обязательно в интернете - можно и в наземном терминале) и карту на полку до 4 января)
3. Пополнять карту можно СЭПом или по р2р.
Как-то так ;)
Востаннє редагувалось Flamingo в Сер 04 гру, 2019 17:24, всього редагувалось 1 раз.
Flamingo
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