Только что пришла СМС об увеличении кредитного лимита по CBO с 10 до 12 тысяч. Мелочь, а приятно
Это через 5 месяцев после открытия карты.
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Додано: Вів 03 гру, 2019 14:53
Только что пришла СМС об увеличении кредитного лимита по CBO с 10 до 12 тысяч. Мелочь, а приятно
Это через 5 месяцев после открытия карты.
Додано: Вів 03 гру, 2019 15:04
Додано: Вів 03 гру, 2019 15:11
Щастлівчікі.... мені підняли з 3к до 3,9к, і це за рік щомісячного висушування карти під 0
Додано: Вів 03 гру, 2019 15:58
dengon Я понижал заявой в отделении. Но в УБКИ все равно светится полная сумма
Додано: Вів 03 гру, 2019 16:10
В УБКИ месяца через 2 обновится лимит. Можно настоятельно попросить банку обновить лимит побыстее Альфа в течение 14дн обновляет
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Сер 04 гру, 2019 09:17
clientage Я понижал почти год как. Через квартал после этого дали онлайн без обзвонов, пыток и страховок )))
Додано: Сер 04 гру, 2019 16:51
Добрый день!
Принимайте в семью Оформил и получил сегодня "Карт бланш онлайн". До этого в Идее никогда не был, никаких продуктов не оформлял.
Процедуру оформления описывать не буду, скажу только "ТАК МЕНЯ ЕЩЕ НИ ОДИН БАНК НЕ ДОСТАВАЛ". В течение трех часов было около 20 звонков (я сбился со счета).
Дали КБО с лимитом 20к (просил 10к, говорят: "А чего так мало, можно до 50к").
Да, хотели впарить карту со страховкой, я обломал их на лету, говорю "Мне со страховкой не надо". На том конце телефона девочка с такой обидой... "Ну, так це тепер потрібно всю заявку заново робити". Я говорю: "Робіть, мої дані за останню годину ніц не змінилися".
В общем, сделали без страховки
В отделении, куда пришел получать, говорят: "Вы у нас первый (на весь город!) с такой картой. Мы будем на Вас учиться". Ну, ради Бога.
В отделении отключили СМС-ки платные (хотя 4,99 грн в месяц - это не деньги, но истинный свинорыл не позволит себе платить банку без крайней нужды).
Сказали, что мобильного приложения у них нет.
Кстати, ИБ реально убогий-убогий...
Вот теперь жду советов от опытных юзеров сей чудо-карты, с чего начать, а также:
1. Можно ли видеть начисленный кэшбэк и за что не дается (за что дается, я знаю)
2. Когда надо гасить задолженность? (мне сказали, тут тоже привязано к дате договора, как в Альфе, Форварде и т.п.)
3. Как правильно пополнять карту извне (по безналу).
Спасибо и заранее сорри за дилетантские вопросы, но 1674 страницы я просто не осилю...
Спасибо всем заранее огромное!
Додано: Сер 04 гру, 2019 17:02
Искатель Перво, наперво нужно активировать кешбек.
Смотрите тут
Категории по которым кешбек не начисляют
Отсюда.
По остальным вопросам не подскажу. Сам только позавчера оформил.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Додано: Сер 04 гру, 2019 17:06
СМС бесплатно. Зачем отключали - непонятно.
4 число - дата договора, ну так себе. Мне бы не подошло. Гасить до 4 числа, начиная с марта. В феврале - только ОМП.
Додано: Сер 04 гру, 2019 17:21
Re: Идея Банк
1. Нет. За комуналь не дается, а так за он-лайн покупки. ОПСОСЫ, Укртелеком, ТВ (типа Воля и т.п.) - окешбечены. Есть несколько исключений - к примеру на сайте зализныци может повезти, а может и не повезти (там бывает 2 МСС - один из них в исключениях).
2. С 4 числом РД гасить надо в зависимости от того хотите вы платить абонку в 25 грн. или нет. Если платите (у меня к примеру почти всегда 20 К лимита выбрано и мне дешевле заплатить 25 грн.) тогда гасите то что потратите скажем с сегодняшнего дня по 3 февраля не позже 3 марта. Что потратите с 4 февраля по 3 марта - не позже 4 апреля и т.д.
По первому месяцу трат есть небольшая особенность - по тратам с 4 декабря по 3 января надо до 4 февраля внести обязательный минимальный платеж. Но если Вы получите кэшбек за текущий месяц - то ОМП обычно кишмишем перекрывается.
По первому месяцу надеюсь знаете? Больше 200 грн. грязными кишмиша не получите. Поэтому лучше совершить разовую покупку не позже 31.12.2019 ровно на 2000 грн. (не обязательно в интернете - можно и в наземном терминале) и карту на полку до 4 января)
3. Пополнять карту можно СЭПом или по р2р.
Как-то так
Востаннє редагувалось Flamingo в Сер 04 гру, 2019 17:24, всього редагувалось 1 раз.
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