RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Идея Банк

Идея Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1673167416751676>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 248
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
58
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
41
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
55
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
57
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
37
Всього голосів : 248
Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 17:21

  Фантом написав:Искатель Перво, наперво нужно активировать кешбек.
Смотрите тут https://www.ideabank.ua/download.php?downloadid=448

Категории по которым кешбек не начисляют
Зображення
Отсюда. https://www.ideabank.ua/download.php?downloadid=449

По остальным вопросам не подскажу. Сам только позавчера оформил.

Спасибо, кэшбэк активировал.

Я правильно понял, надо первую операцию на как можно большую сумму сделать, т.к. по ней - 10% кэшбэка, да?
И в первый месяц - реальный ЛП 92 дня, дальше 62, так?
Искатель
 
Повідомлень: 3220
З нами з: 22.02.16
Подякував: 466 раз.
Подякували: 1090 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 17:22

  Vorlon написав:
  Искатель написав:В отделении отключили СМС-ки платные (хотя 4,99 грн в месяц - это не деньги, но истинный свинорыл не позволит себе платить банку без крайней нужды).

СМС бесплатно. Зачем отключали - непонятно.


4.99 за логування до ІБ
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2995
З нами з: 19.04.12
Подякував: 38 раз.
Подякували: 365 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 17:23

  Vorlon написав:
  Искатель написав:В отделении отключили СМС-ки платные (хотя 4,99 грн в месяц - это не деньги, но истинный свинорыл не позволит себе платить банку без крайней нужды).

СМС бесплатно. Зачем отключали - непонятно.

4 число - дата договора, ну так себе. Мне бы не подошло. Гасить до 4 числа, начиная с марта. В феврале - только ОМП.


В феврале ОМП - 5% или сколько от потраченного?
А насчет даты... ну, не знал я, что здесь привязано к дате, может,лучше подгадал бы.
Искатель
 
Повідомлень: 3220
З нами з: 22.02.16
Подякував: 466 раз.
Подякували: 1090 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 17:26

  Искатель написав:В феврале ОМП - 5% или сколько от потраченного?

В ИБ будет сумма через месяц.

  Ой+ написав:4.99 за логування до ІБ

Я знаю, но оно и так по умолчанию чаще всего отключено. И это не СМС.
Vorlon
 
Повідомлень: 7490
З нами з: 14.06.13
Подякував: 371 раз.
Подякували: 747 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 17:27

Re: Идея Банк

Оте 5 griven без копейки -- абонплата за логирование. По умолчанию оно включено. правильность что отключили её
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 29752
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2371 раз.
Подякували: 3441 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 17:29

  clientage написав:По умолчанию оно включено.

По моему опыту - нет.
Vorlon
 
Повідомлень: 7490
З нами з: 14.06.13
Подякував: 371 раз.
Подякували: 747 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 17:31

  clientage написав:Оте 5 griven без копейки -- абонплата за логирование. По умолчанию оно включено. правильность что отключили её

А СМС в ІБ можна ключати і відключати по старій памяті, якщо не брешу.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 30460
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1521 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 17:34

Угу, и лимитами мона граться
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 29752
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2371 раз.
Подякували: 3441 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 17:38

  Vorlon написав:
  Искатель написав:В феврале ОМП - 5% или сколько от потраченного?

В ИБ будет сумма через месяц.

  Ой+ написав:4.99 за логування до ІБ

Я знаю, но оно и так по умолчанию чаще всего отключено. И это не СМС.


А що це?
Тицькаєте СМС-банкінг "Нотифікації СМС-банкінгу: успішне логування до системи та зміна паролю" 4,99 UAH за місяць
Зайшов в ІБ прилетіла СМСка, коли включено.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2995
З нами з: 19.04.12
Подякував: 38 раз.
Подякували: 365 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 17:47

Я дико извиняюсь, но... можно, вернемся к погашению задолженности?
Итак, первый месяц пользования - декабрь.
Сумму с 4.12.19 по 4.01.20 я гашу... часть до 4 февраля, остальное - до 4 марта, так?

А то, что я потрачу с 4.01.20 по 4.02.20 - когда гасить?
И попутно: правильно ли я понимаю: пополнение "Воли" через сайт Easypay - тоже будет 5% кэшбэка? И все пополнения мобилок тоже?
Искатель
 
Повідомлень: 3220
З нами з: 22.02.16
Подякував: 466 раз.
Подякували: 1090 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 1673167416751676>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Gost2013 і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банк Альянс 1 ... 68, 69, 70
myseopochta » П'ят 20 січ, 2017 01:36
697 94968
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 гру, 2019 16:52
vollena71
Банк Земельний Капiтал 1 ... 28, 29, 30
Ірина_ » Чет 26 тра, 2016 16:32
295 57610
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 гру, 2019 16:40
lubopytnaya
Альфа-Банк 1 ... 7919, 7920, 7921
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
79209 9355685
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 гру, 2019 15:46
clientage

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.