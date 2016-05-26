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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 04 гру, 2019 17:21
Спасибо, кэшбэк активировал.
Я правильно понял, надо первую операцию на как можно большую сумму сделать, т.к. по ней - 10% кэшбэка, да?
И в первый месяц - реальный ЛП 92 дня, дальше 62, так?
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Искатель
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Додано: Сер 04 гру, 2019 17:22
Vorlon написав: Искатель написав:
В отделении отключили СМС-ки платные (хотя 4,99 грн в месяц - это не деньги, но истинный свинорыл не позволит себе платить банку без крайней нужды).
СМС бесплатно. Зачем отключали - непонятно.
4.99 за логування до ІБ
Не так добре з грошима, як погано без них.
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Ой+
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Додано: Сер 04 гру, 2019 17:23
Vorlon написав: Искатель написав:
В отделении отключили СМС-ки платные (хотя 4,99 грн в месяц - это не деньги, но истинный свинорыл не позволит себе платить банку без крайней нужды).
СМС бесплатно. Зачем отключали - непонятно.
4 число - дата договора, ну так себе. Мне бы не подошло. Гасить до 4 числа, начиная с марта. В феврале - только ОМП.
В феврале ОМП - 5% или сколько от потраченного?
А насчет даты... ну, не знал я, что здесь привязано к дате, может,лучше подгадал бы.
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Искатель
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Додано: Сер 04 гру, 2019 17:26
Искатель написав:
В феврале ОМП - 5% или сколько от потраченного?
В ИБ будет сумма через месяц.
Ой+ написав:
4.99 за логування до ІБ
Я знаю, но оно и так по умолчанию чаще всего отключено. И это не СМС.
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Vorlon
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Додано: Сер 04 гру, 2019 17:27
Оте 5 griven без копейки -- абонплата за логирование. По умолчанию оно включено. правильность что отключили её
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Сер 04 гру, 2019 17:29
clientage написав:
По умолчанию оно включено.
По моему опыту - нет.
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Vorlon
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Додано: Сер 04 гру, 2019 17:31
clientage написав:
Оте 5 griven без копейки -- абонплата за логирование. По умолчанию оно включено. правильность что отключили её
А СМС в ІБ можна ключати і відключати по старій памяті, якщо не брешу.
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Додано: Сер 04 гру, 2019 17:34
Угу, и лимитами мона граться
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Сер 04 гру, 2019 17:38
Vorlon написав: Искатель написав:
В феврале ОМП - 5% или сколько от потраченного?
В ИБ будет сумма через месяц.
Ой+ написав:
4.99 за логування до ІБ
Я знаю, но оно и так по умолчанию чаще всего отключено. И это не СМС.
А що це?
Тицькаєте СМС-банкінг "Нотифікації СМС-банкінгу: успішне логування до системи та зміна паролю" 4,99 UAH за місяць
Зайшов в ІБ прилетіла СМСка, коли включено.
Не так добре з грошима, як погано без них.
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Ой+
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Додано: Сер 04 гру, 2019 17:47
Я дико извиняюсь, но... можно, вернемся к погашению задолженности?
Итак, первый месяц пользования - декабрь.
Сумму с 4.12.19 по 4.01.20 я гашу... часть до 4 февраля, остальное - до 4 марта, так?
А то, что я потрачу с 4.01.20 по 4.02.20 - когда гасить?
И попутно: правильно ли я понимаю: пополнение "Воли" через сайт Easypay - тоже будет 5% кэшбэка? И все пополнения мобилок тоже?
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Искатель
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