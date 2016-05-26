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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1673167416751676

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 248
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
58
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
41
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
55
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
57
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
37
Всього голосів : 248
Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 17:54

Re: Идея Банк

Да все онлайн транзакции, кроме исключений mcc, но главное чтоб банк увидел именно интернете оплату, так как они смотрят именно на нее, а не на mcc
anis
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 17:54

  Искатель написав:Я дико извиняюсь, но... можно, вернемся к погашению задолженности?
Итак, первый месяц пользования - декабрь.
Сумму с 4.12.19 по 4.01.20 я гашу... часть до 4 февраля, остальное - до 4 марта, так?

А то, что я потрачу с 4.01.20 по 4.02.20 - когда гасить?
И попутно: правильно ли я понимаю: пополнение "Воли" через сайт Easypay - тоже будет 5% кэшбэка? И все пополнения мобилок тоже?

Я стесняюсь спросить, а Вы мое сообщение читали? viewtopic.php?p=4809112#p4809112
Flamingo
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