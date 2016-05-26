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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 04 гру, 2019 17:54
Re: Идея Банк
Да все онлайн транзакции, кроме исключений mcc, но главное чтоб банк увидел именно интернете оплату, так как они смотрят именно на нее, а не на mcc
Додано: Сер 04 гру, 2019 17:54
Я стесняюсь спросить, а Вы мое сообщение читали? viewtopic.php?p=4809112#p4809112
Додано: Сер 04 гру, 2019 18:19
Flamingo А чего карту на полку? Есть куча категорий по которым ни один банк кешбек не начисляет. А три месяца грейса, это три месяца грейса. Я вот дождусь проводки на 2000 и буду юзать карту на всю. По крайней мере этот месяц.
Востаннє редагувалось Фантом в Сер 04 гру, 2019 18:28, всього редагувалось 1 раз.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Додано: Сер 04 гру, 2019 18:19
Re: Идея Банк
по кард бланш онлайн, если подписать страховку при получении карты, от неё потом отказаться нельзя? Одобрили карту, по страховке никто ничего не говорил, но чует моя задница, что курьер привезет вместе со страховкой.
Додано: Сер 04 гру, 2019 18:27
Hack-Stock Я два раза уточнял при заказе карты. Как и обещали, выдали без страховки.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Додано: Сер 04 гру, 2019 18:32
Вы знаете... Вот как-то пропустил А теперь, когда пошел по ссылке, увидел.
Итак,
1. Платить 25 грн - не хочу. Как их избежать?
2. Выбрать всю сумму с карты - даже и не знаю, куда (может, кто в личку подскажет)
3. А что, на любую первую покупку - 10% кэшбэк?!
4. А траты с 4.01.20 по 3.02.20 - когда гасить, в апреле, да?
Додано: Сер 04 гру, 2019 18:41
Re: Идея Банк
А я думал Вы меня в ЧС внесли
Тогда надо совсем не иметь задолженности на каждое первое число месяца (именно поэтому Vorlon и писал, что по удобности 4 число РД не удобно). То есть если не платить 25 грн. то тогда не будет 62 (а в первый месяц 92 дней) грейса.
Ну в реальной жизни конечно мало кто на такое способен. Но в "свинорыльской"...
Да именно. На любую. Не только он-лайн. Но главное не делайте после первой покупки никакой второй пока первая не проведется по счету. Были случаи когда Идея умудрялась провести по счету раньше более мелкую вторую покупку, и тогда начиляла 10 % именно на нее.
До 4 марта.
Додано: Сер 04 гру, 2019 19:25
Не совсем понял о каких категориях речь - у меня вроде все траты так или иначе окэшбечены. Ну конечно за исключением нала, р2р и прочих "квази-денег". Но их за кредитные особо и не вывести. Да я краем уха слышал, что есть ряд схем по выводу кред.лима, но они "не для широкого загалу" . Опять таки описанная мною схема присуща тем, кто просто настроен на максимальный кэшбек. А просто использование кред.лима - это как говорится - дело вкуса
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