Додано: Сер 04 гру, 2019 18:19

Flamingo А чего карту на полку? Есть куча категорий по которым ни один банк кешбек не начисляет. А три месяца грейса, это три месяца грейса. Я вот дождусь проводки на 2000 и буду юзать карту на всю. По крайней мере этот месяц.

Востаннє редагувалось Фантом в Сер 04 гру, 2019 18:28, всього редагувалось 1 раз.

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