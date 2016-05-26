RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Идея Банк

Идея Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1674167516761677>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 248
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
58
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
41
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
55
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
57
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
37
Всього голосів : 248
Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 17:54

Re: Идея Банк

Да все онлайн транзакции, кроме исключений mcc, но главное чтоб банк увидел именно интернете оплату, так как они смотрят именно на нее, а не на mcc
anis
 
Повідомлень: 2050
З нами з: 22.11.15
Подякував: 100 раз.
Подякували: 56 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 17:54

  Искатель написав:Я дико извиняюсь, но... можно, вернемся к погашению задолженности?
Итак, первый месяц пользования - декабрь.
Сумму с 4.12.19 по 4.01.20 я гашу... часть до 4 февраля, остальное - до 4 марта, так?

А то, что я потрачу с 4.01.20 по 4.02.20 - когда гасить?
И попутно: правильно ли я понимаю: пополнение "Воли" через сайт Easypay - тоже будет 5% кэшбэка? И все пополнения мобилок тоже?

Я стесняюсь спросить, а Вы мое сообщение читали? viewtopic.php?p=4809112#p4809112
Flamingo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3430
З нами з: 20.03.15
Подякував: 55 раз.
Подякували: 711 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 18:19

Flamingo А чего карту на полку? Есть куча категорий по которым ни один банк кешбек не начисляет. А три месяца грейса, это три месяца грейса. Я вот дождусь проводки на 2000 и буду юзать карту на всю. По крайней мере этот месяц.
Востаннє редагувалось Фантом в Сер 04 гру, 2019 18:28, всього редагувалось 1 раз.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1952
З нами з: 18.05.16
Подякував: 274 раз.
Подякували: 209 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 18:19

Re: Идея Банк

по кард бланш онлайн, если подписать страховку при получении карты, от неё потом отказаться нельзя? Одобрили карту, по страховке никто ничего не говорил, но чует моя задница, что курьер привезет вместе со страховкой.
Hack-Stock
 
Повідомлень: 297
З нами з: 26.09.17
Подякував: 1 раз.
Подякували: 25 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 18:27

Hack-Stock Я два раза уточнял при заказе карты. Как и обещали, выдали без страховки.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1952
З нами з: 18.05.16
Подякував: 274 раз.
Подякували: 209 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 18:32

  Flamingo написав:
  Искатель написав:Я дико извиняюсь, но... можно, вернемся к погашению задолженности?
Итак, первый месяц пользования - декабрь.
Сумму с 4.12.19 по 4.01.20 я гашу... часть до 4 февраля, остальное - до 4 марта, так?

А то, что я потрачу с 4.01.20 по 4.02.20 - когда гасить?
И попутно: правильно ли я понимаю: пополнение "Воли" через сайт Easypay - тоже будет 5% кэшбэка? И все пополнения мобилок тоже?

Я стесняюсь спросить, а Вы мое сообщение читали? viewtopic.php?p=4809112#p4809112

Вы знаете... Вот как-то пропустил :) А теперь, когда пошел по ссылке, увидел.

Итак,
1. Платить 25 грн - не хочу. Как их избежать?
2. Выбрать всю сумму с карты - даже и не знаю, куда (может, кто в личку подскажет)
3. А что, на любую первую покупку - 10% кэшбэк?!
4. А траты с 4.01.20 по 3.02.20 - когда гасить, в апреле, да?
Искатель
 
Повідомлень: 3221
З нами з: 22.02.16
Подякував: 466 раз.
Подякували: 1090 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 18:41

Re: Идея Банк

  Искатель написав:Вы знаете... Вот как-то пропустил :)

А я думал Вы меня в ЧС внесли ;)
  Искатель написав:1. Платить 25 грн - не хочу. Как их избежать?

Тогда надо совсем не иметь задолженности на каждое первое число месяца (именно поэтому Vorlon и писал, что по удобности 4 число РД не удобно). То есть если не платить 25 грн. то тогда не будет 62 (а в первый месяц 92 дней) грейса.
  Искатель написав:2. Выбрать всю сумму с карты - даже и не знаю, куда
Ну в реальной жизни конечно мало кто на такое способен. Но в "свинорыльской"... ;)
  Искатель написав:3. А что, на любую первую покупку - 10% кэшбэк?!
Да именно. На любую. Не только он-лайн. Но главное не делайте после первой покупки никакой второй пока первая не проведется по счету. Были случаи когда Идея умудрялась провести по счету раньше более мелкую вторую покупку, и тогда начиляла 10 % именно на нее.
  Искатель написав:4. А траты с 4.01.20 по 3.02.20 - когда гасить, в апреле, да?
До 4 марта.
Flamingo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3430
З нами з: 20.03.15
Подякував: 55 раз.
Подякували: 711 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 19:25

  Фантом написав:Flamingo А чего карту на полку? Есть куча категорий по которым ни один банк кешбек не начисляет. А три месяца грейса, это три месяца грейса. Я вот дождусь проводки на 2000 и буду юзать карту на всю. По крайней мере этот месяц.

Не совсем понял о каких категориях речь - у меня вроде все траты так или иначе окэшбечены. Ну конечно за исключением нала, р2р и прочих "квази-денег". Но их за кредитные особо и не вывести. Да я краем уха слышал, что есть ряд схем по выводу кред.лима, но они "не для широкого загалу" ;) :roll: . Опять таки описанная мною схема присуща тем, кто просто настроен на максимальный кэшбек. А просто использование кред.лима - это как говорится - дело вкуса
Flamingo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3430
З нами з: 20.03.15
Подякував: 55 раз.
Подякували: 711 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 21:01

Re: Идея Банк

подскажите новому клиенту, card blanche online

1. Дату и время проводки по счёту можно увидеть где-то?
2. если покупка идёт частично за свои средства, кешбек будет на кредитную часть или вообще не будет?
3. по p2p моней свои средства с идеи можно забирать без комиса?
4. начислили кешбек за покупку или нет, я так понял нигде не видно до его выплаты?
Hack-Stock
 
Повідомлень: 297
З нами з: 26.09.17
Подякував: 1 раз.
Подякували: 25 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 22:58

  Hack-Stock написав:подскажите новому клиенту, card blanche online

1. Дату и время проводки по счёту можно увидеть где-то?
2. если покупка идёт частично за свои средства, кешбек будет на кредитную часть или вообще не будет?
3. по p2p моней свои средства с идеи можно забирать без комиса?
4. начислили кешбек за покупку или нет, я так понял нигде не видно до его выплаты?


1 В интернет-банкинге есть обе даты
2 Скорее всего будет на обе части, но за свои процент кешбека пониженнный
3 Согласно тарифам 1%
4 Нигде не видно
antey718
 
Повідомлень: 341
З нами з: 03.08.13
Подякував: 14 раз.
Подякували: 42 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1674167516761677>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: lubopytnaya, rollo, solomia і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 3575, 3576, 3577
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
35765 4428299
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 гру, 2019 23:10
unlock
Банк Земельний Капiтал 1 ... 28, 29, 30
Ірина_ » Чет 26 тра, 2016 16:32
296 57745
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 гру, 2019 21:46
demichh
Альфа-Банк 1 ... 7920, 7921, 7922
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
79212 9356423
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 гру, 2019 21:13
clientage

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Идея Банк (16761)
04.12.2019 23:46
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.