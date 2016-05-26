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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1674167516761677

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 248
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
58
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
41
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
55
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
57
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
37
Всього голосів : 248
Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 23:46

Re: Идея Банк

Ктото пользовался в TransferGo кредиткой КартБланш Онлайн?
Хочу оплатить 150Евро на счет в Дании.
Вроде комиссия 0,99Е, но интересует вопрос как Идея посчитает эту операцию - снятие средств или интернет оплата? И сколько в конечном итоге будет комиссия?
ukrprom2014
 
Повідомлень: 370
З нами з: 09.03.14
Подякував: 20 раз.
Подякували: 29 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 гру, 2019 00:27

  ukrprom2014 написав:Ктото пользовался в TransferGo кредиткой КартБланш Онлайн?
Хочу оплатить 150Евро на счет в Дании.
Вроде комиссия 0,99Е, но интересует вопрос как Идея посчитает эту операцию - снятие средств или интернет оплата? И сколько в конечном итоге будет комиссия?


Так себе идея, скорее всего там будет mcc-код 4829 (такой у Transferwize) или 6012, вероятность попасть на комиссию очень высока, я бы платил с дебетки где нет комиссии за moneysend. Поделитесь плиз mcc кодом если все же оплатите.
antey718
 
Повідомлень: 342
З нами з: 03.08.13
Подякував: 14 раз.
Подякували: 42 раз.
 
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  #<1 ... 1674167516761677
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