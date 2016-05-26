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Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 04 гру, 2019 23:46
Ктото пользовался в TransferGo кредиткой КартБланш Онлайн?
Хочу оплатить 150Евро на счет в Дании.
Вроде комиссия 0,99Е, но интересует вопрос как Идея посчитает эту операцию - снятие средств или интернет оплата? И сколько в конечном итоге будет комиссия?
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ukrprom2014
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Додано: Чет 05 гру, 2019 00:27
ukrprom2014 написав:
Ктото пользовался в TransferGo кредиткой КартБланш Онлайн?
Хочу оплатить 150Евро на счет в Дании.
Вроде комиссия 0,99Е, но интересует вопрос как Идея посчитает эту операцию - снятие средств или интернет оплата? И сколько в конечном итоге будет комиссия?
Так себе идея, скорее всего там будет mcc-код 4829 (такой у Transferwize) или 6012, вероятность попасть на комиссию очень высока, я бы платил с дебетки где нет комиссии за moneysend. Поделитесь плиз mcc кодом если все же оплатите.
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antey718
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