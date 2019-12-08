Додано: Нед 08 гру, 2019 13:59

Stringer написав: Идея чуть ли не единственный в стране банк, который зачисляет чужие п2п переводы день в день. Идея чуть ли не единственный в стране банк, который зачисляет чужие п2п переводы день в день.

Ну как "чуть ли ни единственный"? Если судить по погашению кредиток через р2р то по сути "те же яйца - вид сбоку" у привата, мони, а-банки. Просто они не показывают в принципе когда по счету провелись деньги. Но для пользователя ИМХО разницы нет - главное результат. Более того у перечисленных банков это можно сделать и в неопер время, и в выходной и все будет ОК, а по Идее - лично я если РД попадает на воскресенье, гасится по р2р буду в пятницу.Также тем же днем зачисляет р2р-шки в погашение кредита и Тася (через пимпу), но там не "чужие" переводы.Так что "единственность" Идеи тут ИМХО весьма условная