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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1677167816791680

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 248
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
58
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
41
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
55
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
57
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
37
Всього голосів : 248
Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2019 12:25

Коллеги, а кнопка "Реквизиты" на самом видно месте для кого? :shock:
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2019 13:05

  Искатель написав:
  Stringer написав:
  Искатель написав:Я правильно понимаю, что Кард Бланш Онлайн лучше всего гасить каким-то внешним бесплатным P2P-сервисом (например, с Мони или ПУМБа), да?

Проще, а не лучше ;-)


Кхм... А можно с этого места поподробнее? :) Потому как только 4 дня, как клиент Идеи (а я еще параллельно и Форвард осваиваю сейчас), и два новых банка сразу оказалось многовато...
В чем загвоздка при пополнении по P2P с другого банка? Проводиться будет дольше или?

Идея чуть ли не единственный в стране банк, который зачисляет чужие п2п переводы день в день. Но сэп - это всегда гарантированное зачисление в тот же день в любом банке... ну разве кроме хитропопого мони
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Stringer
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2019 13:59

Re: Идея Банк

  Stringer написав:Идея чуть ли не единственный в стране банк, который зачисляет чужие п2п переводы день в день.

Ну как "чуть ли ни единственный"? Если судить по погашению кредиток через р2р то по сути "те же яйца - вид сбоку" у привата, мони, а-банки. Просто они не показывают в принципе когда по счету провелись деньги. Но для пользователя ИМХО разницы нет - главное результат. Более того у перечисленных банков это можно сделать и в неопер время, и в выходной и все будет ОК, а по Идее - лично я если РД попадает на воскресенье, гасится по р2р буду в пятницу.
Также тем же днем зачисляет р2р-шки в погашение кредита и Тася (через пимпу), но там не "чужие" переводы.
Так что "единственность" Идеи тут ИМХО весьма условная
Flamingo
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  #<1 ... 1677167816791680
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